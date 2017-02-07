Верховна Рада відкрила весняну сесію
7 лютого Верховна Рада відкрила нову - шосту сесію восьмого скликання українського парламенту.
Верховна Рада планує працювати до середини літа, а останнє пленарне засідання заплановане на 14 липня 2017 року.
За цей період депутати планують працювати у режимі пленарних засідань 11 тижнів. Решта часу - робота у комітетах та з виборцями.
Робота парламенту розпочалась з хвилини мовчання за загиблими на Донбасі українськими військовими та цивільними.
На відкриття сесії прийшов весь складу Кабінету міністрів, а також керівники інших органів влади та судів.
Відкриваючи сесію, спікер Андрій Парубій закликав депутатів ходити на роботу, щоб зал не був порожнім, як в деякі дні попередньої сесії.