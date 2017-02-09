Мадонна підтвердила, що вдочерила близнючок

Копирайт изображения Instagram Image caption Мадонна підтвердила всиновлення у своєму Instagram

Мадонна розмістила в Instagram фотографію із сестрами-близнючками, яких вона вдочерила в Малаві. Американська співачка повідомила, що процес завершений, і вона рада поповненню у своїй сім'ї.

"Я глибоко вдячна всім людям у Малаві, які допомогли мені це здійснити", - написала вона.

Співачка також попросила ЗМІ поважати її приватне життя протягом "перехідного періоду".

Суд у Малаві дав їй дозвіл на всиновлення у вівторок.

У неї вже є двоє дітей з цієї африканської країни: син Девід, всиновлений 2006 року, і дочка Мерсі, яку вона удочерила 2009 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадонна переконала суддю в Малаві, що цілком здорова і може піклуватися про близнючок

Менше, ніж два тижні тому, під час благодійного візиту до Малаві Мадонна відкинула повідомлення про те, що вона збирається всиновити дітей.

Але як ідеться у судових документах, співачка відчула обов'язок удочерити 4-річних дівчат Естер і Стеллу з дитячого будинку, коли завдяки своїй благодійній діяльності дізналася про їхню долю.

Як свідчать документи, їхня мати померла невдовзі після пологів, а батько одружився з іншою жінкою. Він залишив дітей бабусі й дідусю, яких лякала перспектива виховувати близнючок та їхніх братів і сестер.

Суддя Фіона Мвале постановила, що Мадонна у змозі забезпечити дітям турботу в домі у "розкішному, просторому і комфортабельному помешканні в заможному районі" США.

Попри те, що вік 58-річної зірки шоу-бізнесу "перевищує той, який вважають прийнятним для виховання дітей", вона надала медичні докази, які підтверджують її здоров'я, додала суддя.

"Через свою благодійну діяльність вона контактує з дитячими будинками... і в результаті цього контакту вона відчула обов'язок заповнити порожнечу в їхньому житті й відкрити для них свій дім", - наголосила суддя.