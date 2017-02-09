Мадонна підтвердила, що вдочерила близнючок
Мадонна розмістила в Instagram фотографію із сестрами-близнючками, яких вона вдочерила в Малаві. Американська співачка повідомила, що процес завершений, і вона рада поповненню у своїй сім'ї.
"Я глибоко вдячна всім людям у Малаві, які допомогли мені це здійснити", - написала вона.
Співачка також попросила ЗМІ поважати її приватне життя протягом "перехідного періоду".
Суд у Малаві дав їй дозвіл на всиновлення у вівторок.
У неї вже є двоє дітей з цієї африканської країни: син Девід, всиновлений 2006 року, і дочка Мерсі, яку вона удочерила 2009 року.
Менше, ніж два тижні тому, під час благодійного візиту до Малаві Мадонна відкинула повідомлення про те, що вона збирається всиновити дітей.
Але як ідеться у судових документах, співачка відчула обов'язок удочерити 4-річних дівчат Естер і Стеллу з дитячого будинку, коли завдяки своїй благодійній діяльності дізналася про їхню долю.
Як свідчать документи, їхня мати померла невдовзі після пологів, а батько одружився з іншою жінкою. Він залишив дітей бабусі й дідусю, яких лякала перспектива виховувати близнючок та їхніх братів і сестер.
Суддя Фіона Мвале постановила, що Мадонна у змозі забезпечити дітям турботу в домі у "розкішному, просторому і комфортабельному помешканні в заможному районі" США.
Попри те, що вік 58-річної зірки шоу-бізнесу "перевищує той, який вважають прийнятним для виховання дітей", вона надала медичні докази, які підтверджують її здоров'я, додала суддя.
"Через свою благодійну діяльність вона контактує з дитячими будинками... і в результаті цього контакту вона відчула обов'язок заповнити порожнечу в їхньому житті й відкрити для них свій дім", - наголосила суддя.