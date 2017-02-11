НеПроґавте: Тимошенко з Трампом та вбивство Гіві

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Річниця Мінська-2, повернення Авдіївці світла, зустріч Дональда Трампа і Юлії Тимошенко, нова порція секретів ЦРУ і експериментальний гелевий контрацептив для чоловіків - найцікавіше від ВВС Україна за цей тиждень.

В багатостраждальній Авдіївці на цьому тижні нарешті відремонтували електропостанчання. Обстріли околиць і промзони міста, яке було на межі гуманітарної катастрофи, не припинились, але ситуація стала відносно спокійною. На Донбасі знову рахують жертв - і військових, і цивільних.

Світові ЗМІ пов'язують загострення на Донбасі з телефонною розмовою Дональда Трампа та Володимира Путіна, розмірковують про можливу угоду між двома лідерами та попереджають про різку зміну політики Вашингтона щодо Києва.

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7 лютого вийшов матеріал про загадкові смерті бойовиків у невизнаних "республіках" Донбасу.

Наступного дня, 8 лютого, надійшла новина про смерть ще одного бойовика - Михайла Толстих з позивним Гіві. Що відомо про версії убивства бойовика, читайте у нашому матеріалі.

На совісті Гіві - кров українських громадян, заявили у Міноборони. Видання Irish Times припустило, що ці загадкові смерті можуть бути пов'язані з намаганнями Росії "замести сліди" на сході України.‎

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12 лютого виповниться два роки від укладання других мирних домовленостей у Мінську, які мали повністю врегулювати конфлікт на Донбасі. Що з цього вийшло, ми бачимо у щоденних новинах про обстріли. Про найкривавіші битви цього "перемир'я", читайте у нашому матеріалі до Річниці Мінська-2.

Копирайт изображения OSCE Image caption Так виглядає майже все Широкине після боїв

В цей час у Вашингтоні екс-прем'єр Юлія Тимошенко зробила хід конем і побачилась з президентом США Дональдом Трампом раніше за Петра Порошенка.

Архіви ЦРУ продовжують відкривати свої таємниці. Як Червона армія шукала криївки УПА, хто і як шпигували за українцями, читайте у новій порції наших матеріалів, присвячених американській розвідці.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Вокзал, потяг, валіза. Американська розвідка цікавилась багатьма деталями життя в Радянському Cоюзі

З хороших новин - кілька років тому стюардеса Alaska Airlines врятувала дівчинку від торговця людьми. Історію про цей порятунок оприлюднили тільки зараз. Дівчинка вже вчиться в коледжі і досі підтримує зв'язок зі своє рятівницею.

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Як британці відзначили сапфіровий ювілей Єлизавети ІІ, дивіться у нашому відео.

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Ждун з бетону може з'явитися біля міської адміністрації Дніпра. А у нас вийшла розмова з автором скульптури, яка стала інтернет-мемом.

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Перші фіналісти Євробачення стали відомі на минулих вихідних. Ще два етапи відбору пройдуть пройдуть 11 і 18 лютого. Ім'я виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні, дізнаємось 25 лютого.

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Дізнайтеся кілька порад про те, як убезпечити дітей у соцмережах.

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Думки громадськості збурив новий тип чоловічого експерементального контрацептиву. Він блокує потік сперми за допомогою гелю. Його успішно випробували на мавпах. Попереду - випробування на чоловіках.

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