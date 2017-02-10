У Литві використали для туристичної реклами фото інших країн
У Литві голова туристичного департаменту пішла у відставку після того, як у рекламній кампанії цієї країни з'явилися фотографії з інших країн.
Департамент туризму визнав, що деякі з фотографій, поширених через соцмережі, насправді зроблено у Фінляндії і Словаччині.
Фото супроводжувалися гаслом "Справжнє - це прекрасне" (The Real is the Beautiful).
"Я вирішила піти з посади голови державного департаменту туризму", - сказала Юрґіта Казлаускіне журналістам.
Відповідаючи на докори, департамент туризму і місцеві ЗМІ писали, що іноземні фотографії цілком "передають емоції". Цю відповідь теж почали висміювати онлайн.
За повідомленнями, сторінка кампанії на Facebook використовувала фотографії з Shutterstock і сайту Flickr.
Литовські користувачі Facebook почали кепкувати з цієї помилки, публікуючи фотографії закордонних видатних місць, підписуючи їх литовською мовою з хеш-тегом #realisbeautiful.
До жартів долучився навіть прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс, поширивши фотографію будівлі Єврокомісії в Брюсселі.
"Від завтра ми починаємо працювати в новій урядовій будівлі в Каролінішкесі", - написав прем'єр.
Каролінішкес - це приміський район Вільнюса.
В іншому, серйозному повідомленні, прем'єр пообіцяв розслідувати помилку департаменту.