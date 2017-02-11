Землетрус на Філіппінах: четверо загиблих, понад 100 поранених

Копирайт изображения AP Image caption Землетрус зруйнував низку будівель у Сурігао

Щонайменше четверо людей загинули та ще понад 100 отримали поранення внаслідок ‎землетрусу, що сколихнув південь Філіппін у п'ятницю ввечері.‎

Землетрус магнітудою у 6,7 бала стався неподалік міста Сурігао на острові Мінданао. Стихія ‎зруйнувала низку будинків та споруд і відключила від електропостачання багато районів. ‎

Зокрема, внаслідок землетрусу обвалився міст і готель у Сурігао. Також місцева влада ‎закрила аеропорт через глибокі тріщини на злітно-посадкових смугах.‎‎

Копирайт изображения AP Image caption Багато місцевих жителів провели ніч після землетрусу на вулиці

Повідомляється, що жертви землетрусу загинули під уламками завалених будівель.‎

Водночас загрози цунамі після землетрусу немає, повідомляє американський ‎Тихоокеанський центр попередження цунамі.