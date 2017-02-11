Землетрус на Філіппінах: четверо загиблих, понад 100 поранених
Щонайменше четверо людей загинули та ще понад 100 отримали поранення внаслідок землетрусу, що сколихнув південь Філіппін у п'ятницю ввечері.
Землетрус магнітудою у 6,7 бала стався неподалік міста Сурігао на острові Мінданао. Стихія зруйнувала низку будинків та споруд і відключила від електропостачання багато районів.
Зокрема, внаслідок землетрусу обвалився міст і готель у Сурігао. Також місцева влада закрила аеропорт через глибокі тріщини на злітно-посадкових смугах.
Повідомляється, що жертви землетрусу загинули під уламками завалених будівель.
Водночас загрози цунамі після землетрусу немає, повідомляє американський Тихоокеанський центр попередження цунамі.