На Тайвані перевернувся автобус: багато жертв

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Неподалік від столиці Тайваню Тайпея перевернувся туристичний автобус.

Є побоювання, що загинули 28 людей, повідомляють чиновники.

На фото з місця події видно, що автобус лежить на боку.

У ньому їхали понад 40 людей - переважно літні туристи, які поверталися з туру квітучих дерев, кажуть місцеві ЗМІ.

За даними агенції CNA, іноземців в автобусі не було.

На місце події виїхали близько 20 швидких.