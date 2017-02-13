На Тайвані перевернувся автобус: багато жертв
- 13 лютого 2017
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Неподалік від столиці Тайваню Тайпея перевернувся туристичний автобус.
Є побоювання, що загинули 28 людей, повідомляють чиновники.
На фото з місця події видно, що автобус лежить на боку.
У ньому їхали понад 40 людей - переважно літні туристи, які поверталися з туру квітучих дерев, кажуть місцеві ЗМІ.
За даними агенції CNA, іноземців в автобусі не було.
На місце події виїхали близько 20 швидких.