Радник Трампа звільнився на тлі скандалу щодо санкцій проти Росії

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Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майкл Флінн подав у відставку на тлі критики за обговорення проблеми санкцій з послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком ще до інавгурації у грудні.

Раніше телеканал Fox News повідомив, що генерал Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за те, що неправильно проінформував адміністрацію про свої контакти з Кисляком.

При цьому радник президента США Келліан Конуей заявила в інтерв'ю телеканалу MSNBC, що Флінн користується абсолютною довірою Трампа.

У своїй заяві щодо відставки Флінн визнав, що у період перед інавгурацією Трампа він "з необережності надав віце-президенту й іншим неповну інформацію щодо телефонних розмов з послом Росії".

Акт Логана забороняє громадянам США, які офіційно не наділені повноваженнями, проводити перемовини з офіційними представниками іноземних держав, які мають суперечки зі США.

Акт ухвалили для попередження підриву позицій уряду. Порушення закону вважається важким злочином, проте за всю історію США нікого так і не покарали за його порушення.

Раніше ЗМІ США повідомили, що Мін'юст попереджав Білий дім про те, що контакти Флінна та Кисляка мали місце.

На думку відомства, Флінн міг стати мішенню для шантажу з боку Росії.

Копирайт изображения AP Image caption У 2015 році Флінн сидів праворуч від Володимира Путіна під час прийняття на честь 10-річчя каналу Russia Today

Флінн також став учасником скандалу, коли ЗМІ нагадали, що у 2015 році він сидів праворуч від Володимира Путіна під час прийняття на честь 10-річчя каналу Russia Today у Росії.

За повідомленням Білого дому, новим радником з національної безпеки стане генерал Джозеф Кіт Келлог, який раніше обіймав посаду голови апарату Ради національної безпеки.

Історія скандалу

Відомо, що у грудні Майкл Флінн кілька разів говорив телефоном з послом Сергієм Кисляком.

До минулого тижня Флінн заперечував, що у ході розмов говорили про санкції, запроваджені Вашингтоном проти Росії після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі. А пізніше - після скандалу з хакерськими атаками на американські політичні інститути.

Проте дев'ять колишніх та нинішніх членів американської адміністрації розповіли газеті Washington Post, що у ході розмови Флінна з Кисляком питання санкцій піднімалось.

За словами співрозмовників газети, комунікація Флінна та Кисляка почалась ще до президентських виборів, які відбулись 8 листопада.

На думку джерел Washington Post, після грудневої розмови у Кисляка склалось враження, що антиросійські санкції переглянуть після інавгурації Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Флінн міг стати об'єктом для шантажу з боку Росії, вважають у Мін'юсті США

Після публікації Washington Post представник Флінна повідомив, що генерал "не може сказати напевно", чи обговорював він санкції.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у понеділок заявив журналістам, що Флінн та Кисляк не обговорювали питання зняття санкцій.

Вперше про п'ять розмов Флінна та Кисляка повідомила агенція Reuters. Журналісти стверджують, що контакти відбулись 29 грудня, коли адміністрація Обами запровадила нові санкції проти Росії.

Хто на заміну?

Генерала у відставці Джозефа Кіта Келлога призначили виконувачем обов'язки радника з національної безпеки. До цього він обіймав посаду голови апарату Ради національної безпеки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джозеф Кіт Келлог

Він має більше 30 років досвіду служби в армії, служив у В'єтнамі, Камбоджі, Панамі та Перській затоці.

Під час війни в Іраку він допомагав утворити владну коаліцію, яка керувала країною у 2003 та 2004 роках.

Під час виборчої кампанії генерал Келлог був радником Дональда Трампа з національної безпеки.