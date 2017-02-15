У Нью-Йорку зафіксували спалах лептоспірозу
Одна людина померла і ще дві потрапили до лікарні через спалах лептоспірозу - рідкісного бактеріального захворювання, що переноситься пацюками.
Працівники департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка з'ясували, що усі випадки захворювання сталися у межах однієї вулиці у Бронксі.
Кожного з трьох пацієнтів доправили до лікарні у тяжкому стані із відмовою нирок або печінки. Одного із них врятувати не вдалося, інших двох уже виписали із лікарні.
"Хвороба може бути серйозною, але вона лікується доступними антибіотиками", - заявили у департаменті охорони здоров'я міста.
Загалом упродовж останніх десяти років у Нью-Йорку зафіксували 26 випадків лептоспірозу - в усіх, окрім одного, пацієнтами були чоловіки.
При чому лише в одному Бронксі сталося вісім із цих випадків.
Міська влада заявила, що вживає "негайних заходів" зі зменшення популяції пацюків у цьому районі і навчання місцевих мешканців базових заходів безпеки.
Лептоспіроз передається людям через пацюків чи їхні виділення - інфекція потрапляє у тіло через маленькі подряпини на шкірі або ж через очі, ніс чи рот.
Мешканцям Нью-Йорка радять уникати місцин, заражених пацюками, і завжди вдягати взуття, виносячи сміття із квартир.