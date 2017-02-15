Копирайт изображения Getty Images Image caption Пацюки - не рідкість у Нью-Йорку, та спалахи захворювання через них трапляються нечасто

Одна людина померла і ще дві потрапили до лікарні через спалах лептоспірозу - рідкісного ‎бактеріального захворювання, що переноситься пацюками.‎

Працівники департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка з'ясували, що усі випадки ‎захворювання сталися у межах однієї вулиці у Бронксі.‎

Кожного з трьох пацієнтів доправили до лікарні у тяжкому стані із відмовою нирок або печінки. ‎Одного із них врятувати не вдалося, інших двох уже виписали із лікарні.‎

‎"Хвороба може бути серйозною, але вона лікується доступними антибіотиками", - заявили у ‎департаменті охорони здоров'я міста.‎

Загалом упродовж останніх десяти років у Нью-Йорку зафіксували 26 випадків лептоспірозу - в ‎усіх, окрім одного, пацієнтами були чоловіки.‎

При чому лише в одному Бронксі сталося вісім із цих випадків.‎

Міська влада заявила, що вживає "негайних заходів" зі зменшення популяції пацюків у цьому ‎районі і навчання місцевих мешканців базових заходів безпеки.‎

Лептоспіроз передається людям через пацюків чи їхні виділення - інфекція потрапляє у тіло ‎через маленькі подряпини на шкірі або ж через очі, ніс чи рот.‎

Мешканцям Нью-Йорка радять уникати місцин, заражених пацюками, і завжди вдягати взуття, ‎виносячи сміття із квартир.‎