Убивство Кім Чон Нама: затримали підозрюваного чоловіка
Малайзійська поліція затримала третього підозрюваного у вбивстві зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Чон Нама.
Представник поліції штату Селангор повідомив BBC, що затриманий - імовірний бойфренд громадянки Індонезії, яку затримали раніше.
У середу затримали першу підозрювану, за документами - це 18-річна громадянка В'єтнаму. Наступного дня поліція Малайзії оголосила про затримання другої підозрюваної.
Південнокорейський телеканал "Чосун" повідомив, що Кім Чон Нама отруїли за допомогою голок із отрутою. У репортажі йшлося про те, що в аеропорту Куала-Лумпура на нього напали двоє жінок, а потім зникли.
Південнокорейські ЗМІ притримуються версії, що за вбивством Кім Чон Нама стоїть Пхеньян.
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Кім Чон Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. У нього і Кім Чен Ина - різні матері.
Південнокорейське агентство Йонхап повідомило, що в середу на засіданні Трудової партії Кореї Кім Чен Ин виглядав вкрай похмурим, а після закінчення зборів він не помахав рукою на камеру, що робить зазвичай.