Убивство Кім Чон Нама: затримали підозрюваного чоловіка

Копирайт изображения AFP Image caption Брата лідера КНДР вбили в аеропорту Куала-Лумпура у вівторок

Малайзійська поліція затримала третього підозрюваного у вбивстві зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Чон Нама.

Представник поліції штату Селангор повідомив BBC, що затриманий - імовірний бойфренд громадянки Індонезії, яку затримали раніше.

У середу затримали першу підозрювану, за документами - це 18-річна громадянка В'єтнаму. Наступного дня поліція Малайзії оголосила про затримання другої підозрюваної.

Південнокорейський телеканал "Чосун" повідомив, що Кім Чон Нама отруїли за допомогою голок із отрутою. У репортажі йшлося про те, що в аеропорту Куала-Лумпура на нього напали двоє жінок, а потім зникли.

Копирайт изображения REX/SHUTTERSTOCK Image caption Фото першої підозрюваної у вбивстві Кім Чон Нама з'явилися у малазійських і південнокорейських ЗМІ

Південнокорейські ЗМІ притримуються версії, що за вбивством Кім Чон Нама стоїть Пхеньян.

Кім Чон Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. У нього і Кім Чен Ина - різні матері.

Південнокорейське агентство Йонхап повідомило, що в середу на засіданні Трудової партії Кореї Кім Чен Ин виглядав вкрай похмурим, а після закінчення зборів він не помахав рукою на камеру, що робить зазвичай.