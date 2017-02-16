Катастрофа MH17: "Хмурий" із доповіді Bellingcat заперечує причетність

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міжнародна слідча група у Нідерландах раніше дійшла висновку, що "Боїнг" збили із пускової установки "Бук" російського виробництва

Людина, якій присвячена доповідь слідчої групи Bellingcat і яка, згідно ‎цієї доповіді, організувала доставку на схід України пускової установки "Бук", повністю ‎заперечує свою причетність до катастрофи малайзійського рейсу MH17.‎

Російська служба Бі-бі-сі електронною поштою (адреса фігурувала в розслідуванні Bellingcat та ‎інших джерелах) зв'язалася із ймовірним героєм публікації на прізвисько "Хмурий". Він ‎відмовився давати повноцінне інтерв'ю, але коротко прокоментував доповідь.‎

Публічний звіт присвятили особі російського офіцера, чиї ‎телефонні розмови під час транспортування "Бука", який, як вважають міжнародні слідчі, збив літак MH17, ‎по Донбасу перехопили українські військові і надали громадськості нідерландські слідчі.‎

‎"Такі "розслідування" - лише спроба відвести слідство убік від факту, що стрільба велася із ‎українського "Бука". У людини, що володіє мінімальними знаннями географії і знає, де на той ‎момент проходила лінія фронту, такі статті нічого, крім гомеричного реготу, викликати не ‎можуть", - написав ймовірний герой публікації Bellingcat у відповідь на прохання Російської ‎служби Бі-бі-сі про інтерв'ю.‎

Співрозмовник Бі-бі-сі заявив, що доповідь - це "чергова спроба "натягнути сову на ‎глобус", суміш відібраних фактів і брехні". На його думку, у доповіді не наводиться жодних ‎доказів.‎

‎"Головними факторами у цій справі є два: 1. Хто віддав команду на враження цілі. 2. Хто стріляв. ‎Ані до першого, ані до другого я не маю жодного стосунку", - заявив він.‎

На його думку, справжня мета публікації Bellingcat - "примусити когось, наприклад, "Хмурого", ‎‎"обмовитися" в інтерв'ю, що дасть слідчим додаткові факти".‎

BBC не має незалежного підтвердження того, що інформація про "Хмурого", наведена у ‎доповіді, відповідає даним щодо людини, про яку йде мова.‎

Як стверджують слідчі Bellingcat, цей чоловік - колишній кадровий радянський військовий, ‎який ‎народився в Донецьку, пройшов Афганістан, а нині живе в Ростовській ‎області і принаймні до ‎‎2014 року служив у російському ГРУ.‎

На відміну від офіційного слідства, яке ведеться в Нідерландах, група Bellingcat ‎прямо називає ‎ім'я цієї людини, відомої під псевдонімом "Хмурий", а також ‎позивними "Зубр" і "Бізон".‎

Інформацію про офіцера слідчі Bellingcat дістали з відкритих джерел - в основному ‎з соціальних ‎мереж,

Офіційної реакції російської влади на нову доповідь Bellingcat поки що не було.‎‎

Раніше міністерство оборони Росії неодноразово виступало з різкою критикою ‎роботи міжнародної ‎групи Bellingcat, а також доповідей, присвячених ‎розслідуванню обставин катастрофи рейсу ‎MH17.

Відомство заявляло, що "так звані журналістські розслідування Bellingcat спотворюють об'єктивні факти", а представлена в них інформація "має явно антиросійську спрямованість і побудована на перекручених даних".‎