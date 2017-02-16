Катастрофа MH17: "Хмурий" із доповіді Bellingcat заперечує причетність
Людина, якій присвячена доповідь слідчої групи Bellingcat і яка, згідно цієї доповіді, організувала доставку на схід України пускової установки "Бук", повністю заперечує свою причетність до катастрофи малайзійського рейсу MH17.
Російська служба Бі-бі-сі електронною поштою (адреса фігурувала в розслідуванні Bellingcat та інших джерелах) зв'язалася із ймовірним героєм публікації на прізвисько "Хмурий". Він відмовився давати повноцінне інтерв'ю, але коротко прокоментував доповідь.
Публічний звіт присвятили особі російського офіцера, чиї телефонні розмови під час транспортування "Бука", який, як вважають міжнародні слідчі, збив літак MH17, по Донбасу перехопили українські військові і надали громадськості нідерландські слідчі.
"Такі "розслідування" - лише спроба відвести слідство убік від факту, що стрільба велася із українського "Бука". У людини, що володіє мінімальними знаннями географії і знає, де на той момент проходила лінія фронту, такі статті нічого, крім гомеричного реготу, викликати не можуть", - написав ймовірний герой публікації Bellingcat у відповідь на прохання Російської служби Бі-бі-сі про інтерв'ю.
Співрозмовник Бі-бі-сі заявив, що доповідь - це "чергова спроба "натягнути сову на глобус", суміш відібраних фактів і брехні". На його думку, у доповіді не наводиться жодних доказів.
"Головними факторами у цій справі є два: 1. Хто віддав команду на враження цілі. 2. Хто стріляв. Ані до першого, ані до другого я не маю жодного стосунку", - заявив він.
На його думку, справжня мета публікації Bellingcat - "примусити когось, наприклад, "Хмурого", "обмовитися" в інтерв'ю, що дасть слідчим додаткові факти".
BBC не має незалежного підтвердження того, що інформація про "Хмурого", наведена у доповіді, відповідає даним щодо людини, про яку йде мова.
Як стверджують слідчі Bellingcat, цей чоловік - колишній кадровий радянський військовий, який народився в Донецьку, пройшов Афганістан, а нині живе в Ростовській області і принаймні до 2014 року служив у російському ГРУ.
На відміну від офіційного слідства, яке ведеться в Нідерландах, група Bellingcat прямо називає ім'я цієї людини, відомої під псевдонімом "Хмурий", а також позивними "Зубр" і "Бізон".
Інформацію про офіцера слідчі Bellingcat дістали з відкритих джерел - в основному з соціальних мереж,
Офіційної реакції російської влади на нову доповідь Bellingcat поки що не було.
Раніше міністерство оборони Росії неодноразово виступало з різкою критикою роботи міжнародної групи Bellingcat, а також доповідей, присвячених розслідуванню обставин катастрофи рейсу MH17.
Відомство заявляло, що "так звані журналістські розслідування Bellingcat спотворюють об'єктивні факти", а представлена в них інформація "має явно антиросійську спрямованість і побудована на перекручених даних".