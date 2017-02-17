Іспанську принцесу виправдали у справі про шахрайство

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Іспанський суд виправдав принцесу Крістіну, сестру короля Філіпа VI, яку звинувачували у шахрайській схемі.

Втім, її чоловіка, Іньякі Урдангаріна, який також проходив у цій справі, визнали винним і засудили до шести років позбавлення волі.

Крім того, суд зобов'язав його виплатити штраф у 265 тисяч євро.

Самій принцесі в разі обвинувального вироку загрожувало до восьми років ув'язнення. Разом з інфантою Крістіною і її чоловіком в участі у шахрайській схемі звинувачували ще 16 людей. Всі вони заперечують свою провину.

Судовий процес, як вважають багато іспанців, став ганьбою для королівської сім'ї. Принцеса стала першим членом іспанської королівської родини, що потрапив під суд.

Її чоловіка, колишнього гравця олімпійської збірної Іспанії з гандболу, звинувачували у використанні свого спортивного фонду для отримання від місцевої влади контрактів за завищеними цінами.

Через офшорні компанії отримані гроші надходили на його особисті рахунки, вважає слідство. Загалом, як стверджувало звинувачення, фонд отримав понад шість мільйонів євро - переважно від влади Валенсії й Балеарських островів.

Принцеса Крістіна була членом ради директорів фонду. За даними звинувачення, вона також разом з чоловіком була власницею компанії, що використовувалася для відмивання отриманих шахрайським шляхом грошей.

Сама принцеса заявила в суді, що й гадки не мала про протиправні справи чоловіка й довіряла йому повністю.

Минулого року на фоні цього скандалу король Іспанії Філіп VI позбавив 55-річну сестру титулу герцогині Пальми, але вона залишається шостою у черзі на успадкування іспанського трону.