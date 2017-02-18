Телефон Гітлера продадуть з аукціону

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Представник аукціону назвав телефон "зброєю масового знищення"

У США цими вихідними планують виставити на аукціон телефон, яким користувався Адольф Гітлер під час Другої світової війни.

Червоний телефонний апарат з вигравіюваним на ньому іменем нацистського лідера знайшли в його берлінському бункері в 1945 році.

Після того, як Німеччина капітулювала, один радянський солдат подарував його британському офіцеру серу Ральфу Рейнеру як сувенір. Нині власником телефону є його син Ранульф.

Торги відбудуться в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у Чесапік-Сіті, штат Меріленд. Стартова ціна - 100 тис. доларів.

Організатори торгів сподіваються, що їм вдасться продати його приблизно за 300 000 доларів.

Представник аукціонного дому Білл Панагопулос назвав цей телефон "зброєю масового знищення", тому що Гітлер використовував його, щоб віддавати накази, через які під час війни загинуло багато людей, повідомляє Associated Press.