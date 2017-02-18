SpaceX відклала запуск Falcon 9 за кілька секунд до старту

Копирайт изображения Reuters Image caption SpaceX відновила запуски лише на початку цього року після великої аварії у вересні

Приватна космічна компанія SpaceX скасувала запланований запуск ракети-носія Falcon 9 з вантажним судном Dragon за кілька секунд до старту.

Власник компанії Ілон Маск пояснив у Twitter, що всі системи працювали справно, проте двигун у верхньому ступені ракети "поводився трохи дивно".

За його словами, проблема не завадила б польоту, але у компанії хочуть дослідити, чи не є вона симптомом серйозніших несправностей.

Якщо фахівці не знайдуть проблем у двигуні, запуск планують перенести на неділю. Ракета має доставити на МКС їжу, інструменти й матеріали для наукових експериментів.

Компанія відновила запуски лише на початку цього року після великої аварії у вересні.

Тоді ракета-носій вибухнула під час тестового запуску на мисі Канаверал у штаті Флорида. Аварія сталася під час підготовки до випробувань, під час заправки паливом.

Внаслідок вибуху компанія втратила ракету й ізраїльський комунікаційний супутник AMOS-6, вартість якого оцінювали в 200 мільйонів доларів.

Фахівці дійшли висновку, що причиною вибуху ракети на стартовому столі стали несправності в одному з трьох балонів, розташованих усередині бака з рідким киснем у другому ступені ракети.

У SpaceX відзначили, що компанія вжила необхідних заходів, щоб не допустити більше подібної аварії.

Ракета Falcon 9 спроектована як багаторазова. Її запуск анонсували як можливість здешевити доставку вантажів на орбіту.

Втім, через технічні накладки при приземленні SpaceX тричі не вдавалося посадити перший ступінь ракети.