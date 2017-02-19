Київ: поліцейські врятували школярку від самогубства

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Про зникнення 15-річної дівчинки і залишену нею передсмертну записку правоохоронцям повідомила її мама.

У Києві поліцейські врятували 15-річну школярку від самогубства. Про це повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Поліція встановила, що дівчатка виконували завдання, які їм надавав адміністратор у соціальній мережі.

"Двоє дівчаток пішли з дому, бо отримали останнє завдання у "групі смерті": стрибнути із багатоповерхівки. На щастя, одну ми швидко знайшли", - пояснив пан Крищенко.

Понад 200 працівників поліції шукали другу школярку, її знайшли через кілька годин на 16 поверсі будинку, із ознаками переохолодження.

"З'ясувалося, що дівчинка за кілька годин до цього вимкнула телефон, видалила свій профіль у соціальній мережі, однак під час перевірки ми виявили, що вона була учасником кількох "груп смерті", які пропагують культ насильства і жорстокості, та читала книгу про самогубство", - розповів Андрій Крищенко.

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Крім того, діти наносили собі порізи на руках у вигляді кита, цифр і слова "да" - на нозі.

"На руках і ногах - вирізані малюнки, символи, слова... Врятували, передали лікарям і батькам. З нею працюють поліцейські психологи", - зазначили у Нацполіції.

За фактом доведення дівчинки до самогубства розпочали кримінальне провадження, винним загрожує до десяти років ув'язнення, підкреслили у відомстві.

Правоохоронці звертаються до батьків із проханням більше часу проводити із дітьми, а також цікавитися їхніми справами.