У Мюнхені затримали екс-командира батальйону "Київська Русь"

Копирайт изображения Reuters Image caption Старова затримали в аеропорту Мюнхена, коли він пересідав на рейс до США

У Мюнхені Інтерпол на вимогу суду Сімферополя затримав екс-командира роти батальйону ‎‎"Київська Русь" Юрія Старова. Цю інформацію в ефірі каналу "Еспресо" підтвердив його ‎адвокат. Про це у своєму Facebook також повідомив політолог Михайло Бессараб.‎

За словами адвоката Олега Березюка, Старова затримали у аеропорту Мюнхена, коли він ‎робив пересадку, прямуючи на виставку парашутної техніки у США.‎

Як розповів адвокат, Юрій Старов був раніше директором парашутної фабрики у Феодосії.‎

‎"Була порушена кримінальна справа [у Криму], начебто про зловживання службовим становищем. І за ‎рішенням сімферопольського суду Юрія Старова наш Інтерпол оголосив в розшук", - ‎повідомив пан Березюк.‎

За його словами, в української сторони до Старова досі претензій не було. "Це ‎все почало відбуватися після того, як він пішов на територію України, став одним із ‎військовослужбовців 11-го батальйону територіальної оборони", - заявив адвокат.‎

‎"Наш Інтерпол, незважаючи на те, що ми не визнаємо рішення судів окупованого Криму, ‎чомусь подав його в розшук", - зазначив він.‎

За словами адвоката, Юрій Старов наразі перебуває у камері попереднього ув'язнення, до ‎нього вже вирушили українські консули.‎