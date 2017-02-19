У Мюнхені затримали екс-командира батальйону "Київська Русь"
У Мюнхені Інтерпол на вимогу суду Сімферополя затримав екс-командира роти батальйону "Київська Русь" Юрія Старова. Цю інформацію в ефірі каналу "Еспресо" підтвердив його адвокат. Про це у своєму Facebook також повідомив політолог Михайло Бессараб.
За словами адвоката Олега Березюка, Старова затримали у аеропорту Мюнхена, коли він робив пересадку, прямуючи на виставку парашутної техніки у США.
Як розповів адвокат, Юрій Старов був раніше директором парашутної фабрики у Феодосії.
"Була порушена кримінальна справа [у Криму], начебто про зловживання службовим становищем. І за рішенням сімферопольського суду Юрія Старова наш Інтерпол оголосив в розшук", - повідомив пан Березюк.
За його словами, в української сторони до Старова досі претензій не було. "Це все почало відбуватися після того, як він пішов на територію України, став одним із військовослужбовців 11-го батальйону територіальної оборони", - заявив адвокат.
"Наш Інтерпол, незважаючи на те, що ми не визнаємо рішення судів окупованого Криму, чомусь подав його в розшук", - зазначив він.
За словами адвоката, Юрій Старов наразі перебуває у камері попереднього ув'язнення, до нього вже вирушили українські консули.