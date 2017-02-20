Гібралтар арештував російську супер'яхту через борги

Копирайт изображения EPA Image caption Арештована яхта Sailing Yacht A - одна з найкращих у світі. Фото - під час відплиття від Данії

Гібралтар арештував супер'яхту російського мільярдера - одну з найбільших у світі. Німецький суднобудівник заявив, що йому досі винні 16,3 мільйона доларів за неї.

Через ці звинувачення Sailing Yacht A росіянина Андрія Мельниченка з середи утримують у Гібралтарі, який є британською територією.

Зареєстроване на Бермудських островах судно, яке збудувала компанія "Нобіскруг", залишило верф у північній Німеччині два тижні тому.

Вона має 143 метри у довжину та три щогли, головна з яких - висотою 100 метрів.

Супер'яхта тоннажем 12,6 може коштувати близько 400 мільйонів євро.

У компанії "Нобіскруг" вказали, що яхта має підводне панорамне вікно, гібридну дизель-електричну силову установку та найсучаснішу навігаційну систему. Її розробив дизайнер Філіпп Старк.

Представник суду Гібралтару повідомив ВВС, що судно перебуває під арештом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще одна яхта Андрія Мельниченка - Motor Yacht A, яка перебуває у Лондоні

Представники влади Гібралтару розповіли, що "більшість арештованих суден продають на спеціальних аукціонах протягом шести-восьми тижнів з часу підтвердження боргової вимоги судом".

У заяві влади вказано, що на борту перебуватимуть два охоронці, щоб уберегти яхту та її начиння.

Також у заяві вказано, що екіпаж яхти, який мусить перебувати на борту, забезпечують усім необхідним, включно з провізією та водою. Хоча члени екіпажу можуть мати деякий час для виходу на берег.

Пан Мельниченко, великий бізнесмен з активами у хімічній, добувній та енергетичний сферах, має статки у 13,2 мільярда доларів, вказує Forbes.

Він також має 5,5-тонну супер'яхту Motor Yacht A, яка, за даними ЗМІ, виставлена на продаж та перебуває у Лондоні.