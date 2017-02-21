Шевченківську премію з літератури присудили Івану Малковичу

Копирайт изображения УНІАН

Комітет із премій імені Тараса Шевченка присудив цьогорічну нагороду в номінації "Література, публіцистика, журналістика" письменнику Івану Малковичу. Про це повідомив один із членів комітету Ростислав Семків.

Пану Малковичу присудили премію за книгу поезій "Подорожник з новими віршами".

Офіційно список лауреатів оголосять після підписання відповідного указу президента.

Вручення премій традиційно проходить на початку березня - до дня народження Тараса Шевченка.

За даними ЗМІ, у номінації "Музичне мистецтво" перемогла Богдана Фроляк за симфонію-реквієм "Праведная душе...", хорову кантату "Колір" і музичний твір "Присниться сон мені".

Премію в номінації "Візуальні мистецтва" присудили Миколі Малишку за художній проект "Лінія".

У номінації "Кіно" премію отримав Степан Коваль, який зняв анімаційний серіал "Моя країна - Україна".

Серед претендентів на літературну премію також були:

Віталій Портников (публіцистичний цикл у двох книгах: "Богородиця у синагозі" і "Тюрма для янголів"),

Василь Портяк (книга "Охоронителі діви"),

Андрій Содомора (книга "Поезія. Проза"),

Андрій Цаплієнко (збірка оповідань "Книга змін", серія телесюжетів з лінії фронту),

Іван Яцканин (книги "Мить блискавки" і "Пора вузеньких вулиць").

За правилами, на здобуття премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані за останні п'ять років.

Минулого року розмір Шевченківської премії склав 192 тисячі гривень.

Присуджує її президент України на підставі рекомендацій комітету премії.

Цього року до складу комітету увійшли, зокрема, письменник Сергій Жадан, журналіст і письменник Юрій Макаров і режисер Мирослав Слабошпицький.

Очолює комітет Юрій Щербак.