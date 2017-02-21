Біля ВР демонстранти вимагають заборонити торгівлю з "ДНР/ЛНР"

Копирайт изображения УНІАН Image caption На вихідних у центрі Києва також пройшли мітинги із закликами підтримати торговельну блокаду з непідконтрольними територіями Донбасу

Біля Верховної Ради відбувається мітинг, учасники якого вимагають від влади офіційно заборонити торгові відносини з неконтрольованими Києвом районами Донецької і Луганської областей.

Як повідомляє агенція УНІАН, у акцій бере участь понад тисяча людей, зокрема прибічники політичної партії "УКРОП".

Як повідомляє канал "112. Україна", на мітингу також присутні бійці АТО, громадські та політичні діячі. Кількість правоохоронців біля Ради також постійно зростає.

На площі із трибуни до людей звернулися деякі депутати.

"Ми вимагаємо прийняти законопроект, який вже довго лежить у Верховній Раді. Цей законопроект називає речі своїми іменами, визнаючи цю територію тимчасово окупованою. Ми повинні припинити торгівельні операції з окупованими територіями", - цитує "УНІАН" позафракційного депутата Тараса Батенка.

В Україні вже майже місяць триває блокада залізничних шляхів, за якими зокрема постачається вугілля з непідконтрольних територій Донбасу. Кабмін запровадив надзвичайні заходи у сфері енергетики.