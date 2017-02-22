За добу було 59 обстрілів, один поранений - АТО

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Українські військові повідомляють про 59 обстрілів за минулу добу з боку бойовиків, зазначили у прес-центрі АТО.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

На маріупольському напрямку стріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів по Широкиному та Водяному, розповіли у штабі АТО.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль.

На донецькому напрямку - зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве та Кам'янку. По Авдіївці стріляв танк.

На луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів - Станицю Луганську.