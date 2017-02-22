Марш націоналістів: під Радою палили фаєри

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Близько 7-8 тисяч людей мітингували під Верховною Радою. Цю акцію націоналістів приурочили до третьої річниці втечі екс-президента Віктора Януковича.

Учасники висловили владі свою "негативну позицію" щодо Мінських угод, вимагали виборів ВР і президента, знизити тарифи, а також заборонити торгівлю з непідконтрольними територіями.

Загалом ситуація під Радою була спокійна, повідомив кореспондент ВВС Україна з місця подій.

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Учасники пройшли маршем від Майдану Незалежності, вулицею Інститутською до парламенту. Вулиця Грушевського була перекрита, повідомляє кореспондент ВВС Україна.

Активісти тримали прапори ВО "Свобода", "Правого сектору" і партії "Національний корпус", яку створили ветерани батальйону "Азов".

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Навпроти вулиці Банкової протестувальники підпалили кілька димових шашок. Хоча дим від них пішов не на силовиків, а на протестувальників.

На акції були присутні 6 тис. правоохоронців.

"Націоналісти виступають за нові вибори президента і Ради", - заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. За його словами, потрібно також ухвалити закон про вибори за відкритими списками.

Копирайт изображения ВВС Image caption Учасники принесли президенту "квиток" у російський Ліпецьк, до фабрики "Roshen"

Один з організаторів маршу депутат Андрій Іллєнко розповідав ВВС Україна, що акція планувалась мирною.

На мітингу виступили Василь Шкляр і Степан Хмара.

Копирайт изображения ВВС Image caption Марш рушив до Ради

Копирайт изображения ВВС Image caption Напроти вулиці Банкової протестувальники підпалили кілька димових шашок

У протесті брали участь багато підлітків. Значна частина учасників приїхала з регіонів.

"За три роки після втечі Януковича не виконано інших вимог Майдану. Люстрацію проведено на папері, убивці не покарані, деолігархізація не відбулася, триває зрадницька зовнішня політика, продовжується торгівля з окупантом", - заявляв пан Іллєнко.

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Копирайт изображения ВВС Image caption Нацгвардія на Банковій охороняє прохід до Адміністрації президента

Учасники хочуть "висловити владі свою негативну позицію щодо зрадницьких Мінських угод, щодо недопустимості виборів на окупованих територіях, з вимогою розірвати дипломатичні відносини з агресором", йдеться на сайті ВО "Свобода".

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"Ми проводимо мирну і конструктивну акцію. Ми не хочемо провокацій. Маємо політичні вимоги. Не збираємось влаштовувати балаган і безлад. Закликаємо і владу не провокувати. Бардаку не буде", - розповідав ВВС Україна пан Іллєнко.

"Поки перспектива спільної партії "Свободи" і нацкорпусу Білецького незрозуміла. Спочатку ми просто намагаємось проводити спільні акції. Справа покаже перспективу об'єднання", - розповів співрозмовник ВВС Україна в керівництві "Свободи".

Акція тривала кілька годин. Організатори заявили про її закінчення і подякували за порядок.