Швеція розслідує заворушення у Стокгольмі

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Шведська поліція почала розслідування після масових заворушень, які сталися у районі Стокгольма, населеному переважно мігрантами.

Заворушення почалися в районі Рінкебю ввечері в понеділок, коли поліція спробувала заарештувати підозрюваного в незаконному обігу наркотиків.

Протестувальники почали кидати в поліцію каміння, палити машини і грабувати магазини.

Поліцейські зробили кілька попереджувальних пострілів, але потім одному з офіцерів довелося застосувати зброю, що досить рідкісне явище для Швеції.

Про вогнепальні поранення не повідомляли, але кілька людей, зокрема власник одного з магазинів, були травмовані. Заворушення тривали до опівночі.

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Протестувальники також напали на фотографа однієї зі шведських газет, якому довелося провести ніч у лікарні.

Цікаво, що заворушення в Стокгольмі почалися незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про проблеми з мігрантами у Швеції.

Загалом Швеція вважається країною з низьким рівнем злочинності, але вуличні заворушення - не нове явище, особливо в мігрантських районах, мешканці яких часто не можуть знайти роботу або інтегруватися в життя суспільства.