Швеція розслідує заворушення у Стокгольмі
Шведська поліція почала розслідування після масових заворушень, які сталися у районі Стокгольма, населеному переважно мігрантами.
Заворушення почалися в районі Рінкебю ввечері в понеділок, коли поліція спробувала заарештувати підозрюваного в незаконному обігу наркотиків.
Протестувальники почали кидати в поліцію каміння, палити машини і грабувати магазини.
Поліцейські зробили кілька попереджувальних пострілів, але потім одному з офіцерів довелося застосувати зброю, що досить рідкісне явище для Швеції.
Про вогнепальні поранення не повідомляли, але кілька людей, зокрема власник одного з магазинів, були травмовані. Заворушення тривали до опівночі.
Протестувальники також напали на фотографа однієї зі шведських газет, якому довелося провести ніч у лікарні.
Цікаво, що заворушення в Стокгольмі почалися незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про проблеми з мігрантами у Швеції.
Загалом Швеція вважається країною з низьким рівнем злочинності, але вуличні заворушення - не нове явище, особливо в мігрантських районах, мешканці яких часто не можуть знайти роботу або інтегруватися в життя суспільства.