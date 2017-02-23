Туристи в Єгипті побачили "сонячну посмішку" фараона

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Протягом більш ніж трьох тисячоліть двічі на рік на світанку сонце освітлює статую фараона Рамзеса II в єгипетському храмовому комплексі Абу-Сімбел.

Це явище не випадково називають "сонячною посмішкою" фараона - промені сонця, що сходить, першими падають на обличчя статуї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сонячна церемонія традиційно привертає величезну кількість туристів, її відвідують і офіційні особи Єгипту - міністри культури, туризму і старожитностей

Церемонія проходить двічі на рік - 22 лютого і 22 жовтня - в день сходження на трон і день народження фараона відповідно.

Саме в ці дві дати промені сонця проникають в темні коридори храму. Світло падає на статую фараона, яка зазвичай перебуває в тіні, і освітлює її обличчя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сонце освітлює обличчя фараона

Сонячна церемонія традиційно привертає величезну кількість туристів, її відвідують і офіційні особи Єгипту - міністри культури, туризму і старожитностей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В цьому році в церемонії взяли участь музиканти з Південної Кореї

Рамзес II був одним з найвпливовіших фараонів в історії Стародавнього Єгипту, він перебував при владі 66 років - з 1279 по 1213 роки до н. е. Він вважається одним з найбільших фараонів Стародавнього Єгипту.

Храмовий комплекс Абу-Сімбел, знаменитий чотирма гігантськими статуями біля входу. Його включили у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Якийсь час комплекс був похований в пісках - його заново відкрили у 1800-х роках.

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Потім в 1960-х роках в результаті однієї з найбільших інженерно-археологічних операцій в світі, комплекс перенесли, щоб звільнити місце для водосховища Насер.

З тих пір сонячна церемонія проходить саме 22 лютого і 22 жовтня - на день пізніше початкових дат.