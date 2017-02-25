Низку провідних ЗМІ не пустили на брифінг у Білому домі

Копирайт изображения Chip Somodevilla/ Getty Images Image caption Речник Білого дому Шон Спайсер провів брифінг для значно вужчого кола журналістів, ніж зазвичай

Журналістам низки провідних американських ЗМІ, а також ВВС заборонили бути присутніми на п'ятничному брифінгу речника Білого дому.

Крім ВВС, відвідати брифінг не змогли представники телеканалу CNN, газет New York Times і Los Angeles Times, а також сайтів BuzzFeed News та Politico.

Як пише New York Times, репортерів не пустили в офіс прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, розташований у Білому домі. Його помічники вибірково провели в його офіс інших репортерів, участь яких у брифінгу, засловами Білого дому, "була заздалегідь підтверджена".

Серед допущених до брифінгу виявилися представники каналів ABC, CBS, Fox News, сайту Breitbart News, агенції Reuters, газет Washington Times і Wall Street Journal.

Журналісти агентства Associated Press і журналу Time, яким також дозволили пройти, вирішили не брати участі в брифінгу на знак протесту.

New York Times зазначає, що п'ятничний брифінг "під запис", але "без камер" у речника Білого дому зазвичай відвідує "невелика група" журналістів.

Але, як наголошує видання, адміністрації попередніх президентів США ніколи не обирали репортерів для цих зустрічей "вручну".

Тим часом, в Білому домі дали зрозуміти, що нічого незвичайного не сталося.

"Ми запросили журналістів з пулу Білого дому, всі вони були представлені. Також ми додали ще кілька людей, які в пул не входять. Нічого більше", - йдеться у листі представника Білого дому Сари Гакабі Сандерс.

Копирайт изображения Mark Wilson/Getty Images Image caption Журналісти, яких не пустили на брифінг речника президента США, виглядали спантеличеними

Втім, представники медіа, які не потрапили на брифінг, з нею не погодилися.

"Нічого схожого не відбувалося в Білому домі жодного разу за всю тривалу історію висвітлення нами діяльності багатьох адміністрацій, які належали до різних партій", - заявив випусковий редактор New York Times Дін Бакет.

"Очевидно, що вони пустили [на брифінг] багато дружніх Трампу ЗМІ з меншим охопленням [аудиторії]. Вони пустили туди майже всі канали, крім CNN. Ось цей аспект "відбору вручну непокоїть", - сказав Ноа Бірман, кореспондент Los Angeles Times в Білому домі.

"Мабуть, це помста за те, що ти повідомляєш факти, які їм не подобаються", - йдеться в заяві CNN.

У BuzzFeed News також вважають цю подію "спробою покарати" ЗМІ, що не подобаються Білому дому.

З різкою критикою того, що сталося, виступила і Асоціація кореспондентів Білого дому.

"Рада Асоціації висловлює жорсткий протест проти того, як Білий дім провів сьогоднішній брифінг. Ми просимо організації, які були допущені на брифінг, поділитися отриманими матеріалами з тими, кому відмовили. Рада обговорюватиме ситуацію зі співробітниками Білого дому", - йдеться в заяві президента асоціації Джеффа Мейсона.

Несподіваний крок Білого дому відбувся через кілька годин після того, як Дональд Трамп в черговий раз різко розкритикував пресу.

Американський президент назвав ЗМІ "нечесними" розповсюджувачами "фейкових новин", які прикриваються першою поправкою Конституції США про свободу слова.

Два ЗМІ, чиїх журналістів не пустили на брифінг, - CNN і New York Times - Трамп критикував і раніше. Співробітники ще двох ЗМІ, що залишилися за бортом зустрічі, - BuzzFeed News і Politicо - раніше стикалися із забороною на відвідання передвиборчих мітингів пана Трампа.