Низку провідних ЗМІ не пустили на брифінг у Білому домі
Журналістам низки провідних американських ЗМІ, а також ВВС заборонили бути присутніми на п'ятничному брифінгу речника Білого дому.
Крім ВВС, відвідати брифінг не змогли представники телеканалу CNN, газет New York Times і Los Angeles Times, а також сайтів BuzzFeed News та Politico.
Як пише New York Times, репортерів не пустили в офіс прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, розташований у Білому домі. Його помічники вибірково провели в його офіс інших репортерів, участь яких у брифінгу, засловами Білого дому, "була заздалегідь підтверджена".
Серед допущених до брифінгу виявилися представники каналів ABC, CBS, Fox News, сайту Breitbart News, агенції Reuters, газет Washington Times і Wall Street Journal.
Журналісти агентства Associated Press і журналу Time, яким також дозволили пройти, вирішили не брати участі в брифінгу на знак протесту.
New York Times зазначає, що п'ятничний брифінг "під запис", але "без камер" у речника Білого дому зазвичай відвідує "невелика група" журналістів.
Але, як наголошує видання, адміністрації попередніх президентів США ніколи не обирали репортерів для цих зустрічей "вручну".
Тим часом, в Білому домі дали зрозуміти, що нічого незвичайного не сталося.
"Ми запросили журналістів з пулу Білого дому, всі вони були представлені. Також ми додали ще кілька людей, які в пул не входять. Нічого більше", - йдеться у листі представника Білого дому Сари Гакабі Сандерс.
Втім, представники медіа, які не потрапили на брифінг, з нею не погодилися.
"Нічого схожого не відбувалося в Білому домі жодного разу за всю тривалу історію висвітлення нами діяльності багатьох адміністрацій, які належали до різних партій", - заявив випусковий редактор New York Times Дін Бакет.
"Очевидно, що вони пустили [на брифінг] багато дружніх Трампу ЗМІ з меншим охопленням [аудиторії]. Вони пустили туди майже всі канали, крім CNN. Ось цей аспект "відбору вручну непокоїть", - сказав Ноа Бірман, кореспондент Los Angeles Times в Білому домі.
"Мабуть, це помста за те, що ти повідомляєш факти, які їм не подобаються", - йдеться в заяві CNN.
У BuzzFeed News також вважають цю подію "спробою покарати" ЗМІ, що не подобаються Білому дому.
З різкою критикою того, що сталося, виступила і Асоціація кореспондентів Білого дому.
"Рада Асоціації висловлює жорсткий протест проти того, як Білий дім провів сьогоднішній брифінг. Ми просимо організації, які були допущені на брифінг, поділитися отриманими матеріалами з тими, кому відмовили. Рада обговорюватиме ситуацію зі співробітниками Білого дому", - йдеться в заяві президента асоціації Джеффа Мейсона.
Несподіваний крок Білого дому відбувся через кілька годин після того, як Дональд Трамп в черговий раз різко розкритикував пресу.
Американський президент назвав ЗМІ "нечесними" розповсюджувачами "фейкових новин", які прикриваються першою поправкою Конституції США про свободу слова.
Два ЗМІ, чиїх журналістів не пустили на брифінг, - CNN і New York Times - Трамп критикував і раніше. Співробітники ще двох ЗМІ, що залишилися за бортом зустрічі, - BuzzFeed News і Politicо - раніше стикалися із забороною на відвідання передвиборчих мітингів пана Трампа.