"Золоту малину" отримала докудрама "Америка Гілларі"

Копирайт изображения Gabriel Olsen Image caption Дінеш Д'Соуза назвав чотири "Золоті малини" своєму фільму "жалюгідною помстою тих, хто програв"

У Лос-Анжелесі відбулася 37-а церемонія вручення премії найгіршого фільму року - "Золотої малини" - яку за традицією проводять напередодні церемонії "Оскар". Головний приз отримала документальна стрічка режисера Дінеша Д'Cоузи "Америка Гілларі: Таємна історія Демократичної партії".

"Америка Гілларі" - це критичний погляд на Демократичну партію США. Режисер Дінеш Д'Cоуза звинувачує демократів у зв'язках з "Ку-Клукс-Кланом".

"Що стосується американської історії, то єдиний урок, який Д'Соуза взяв близько до серця - це слова (американського шоумена XIX століття) Ф.Т.Барнума: "Щохвилини на світ з'являється новий лох", - так відгукнувся про "Америку Гілларі" кінокритик видання Movie Nation.

Фільм Д'Соузи переміг одразу в чотирьох номінаціях: найгірший фільм, найгірший виконавець головної ролі - Дінеш Д'Соуза зіграв самого себе; найгірша режисура - знову Д'Cоуза та Брюс Скулі, а також найгірша акторка - Беккі Тернер, яка зіграла Гіларі Клінтон і при цьому не сказала у фільмі жодного слова.

Ця відносно маловідома акторка залишила позаду таких "акул" кінематографу, як Джулія Робертс (за фільм "Нестерпні леді"), Наомі Воттс ( "Дивергент, глава 3: За стіною") і Меган Фокс ( "Черепашки-ніндзя-2" ).

Копирайт изображения AFP Image caption Бен Аффлек і Генрі Кавілл отримали нагороду як найгірший акторський дует - за фільм "Бетмен проти Супермена"

В категорії "найгірший рімейк, пріквел, сіквел" найкращим, тобто найгіршим, виявився "Бетмен проти Супермена". Він також переміг у категорії "найгірший сценарій".

Дінеш Д'Соуза назвав "Золоті малини" свого фільму "жалюгідною помстою тих, хто програв".

В інтерв'ю виданню USA Today він сказав: "Люди досі відчувають страх після 8-го листопада (день президентських виборів. - Ред.), і частково це голосування - це опосередкована злість на Трампа".

Малобюджетна картина вийшла в прокат в липні 2016 року, її касові збори склали 13 млн доларів. Дональд Трам в Twitter закликав своїх прихильників піти і подивитися "Америку Гілларі".

На сайті "Золотої малини" є оголошення про те, що журі все ще чекає, коли американський президент забере свою "Золоту малину", яку він виграв у 1991 році за епізодичну роль самого себе у фільмі "Привиди цього не роблять" ( "Ghosts Can 't Do It).