Акція пам'яті Нємцова: кілька тисяч людей, зеленка і "Путін, йди!"

Копирайт изображения Reuters Image caption Російського опозиціонера Михайла Касьянова облили зеленкою

У центрі Москви відбувся марш пам'яті опозиційного політика Бориса Нємцова, якого вбили 27 лютого 2015 року.

За оцінками московської поліції, у марші взяли участь до 5 тисяч людей, за оцінками організаторів ходи - 15 тисяч.

У марші брали участь представники різних російських опозиційних партій і рухів, у тому числі ПАРНАС, "Яблуко", "Солідарність" та незареєстрованої "Партії прогресу" Олексія Навального.

Лідеру партії ПАРНАС Михайлу Касьянову, який очолив колону, невідомий хлюпнув в обличчя зеленкою. Російські ЗМІ повідомляють, що зловмисника затримала поліція.

Учасники ходи скандували "Путін - злодій", "Раз, два, три, Путін, йди!". Мітингувальникам не дозволили пронести на мітинг банер з написом: "Путін - це війна".

Організатори заявляли, що мета акції - вшанувати пам'ять політика Бориса Нємцова.

Прихильники Нємцова також принесли квіти на міст неподалік Кремля, де його вбили.

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Люди проходили на місце збору через рамки металошукачів.

Видання Грани.РУ повідомило, що поліція не пустила на марш чоловіка з прапором України.

У справі про вбивство Нємцова судять п'ятьох чеченців. Вони заперечують звинувачення. Родичі Нємцова бояться, що замовників убивства не знайдуть.

Політика застрелили в спину 27 лютого 2015 року, коли він повертався з ресторану разом з українською дівчиною.

До того він виступив на радіо, закликавши слухачів на акцію протесту, що мала відбутися тими вихідними.

Він також планував опублікувати доповідь щодо участі Росії у подіях на сході України. Москва заперечує свою причетність до цього конфлікту.