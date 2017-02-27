Тука: "націоналізація" підприємств на Донбасі призведе до їх закриття

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Якщо бойовики візьмуть під контроль українські підприємства на Донбасі, це призведе до їхнього пограбування і звільнень працівників. Про це BBC Україна повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Він не відкидає таку імовірність, бо бойовики вже захоплювали українські підприємства, попри мінські домовленості.

Заступник міністра вважає, що бойовики не зможуть збувати продукцію до інших місць.

"Підприємства є складовими частинами вертикально-інтегрованих компаній і знайти для них ринки збуту в Росії важко: їх там ніхто не чекає", - зазначив пан Тука.

В Донецьку і Луганську у понеділок вимагали від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу.

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У спільній заяві самопроголошених "ДНР/ЛНР" повідомили, якщо блокаду не знімуть до середи, то вони візьмуть під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію.

Також на непідконтрольних уряду України територіях обіцяють припинити постачати Києву вугілля.

В Україні вже майже місяць триває блокада залізничних шляхів, за якими, зокрема, постачається вугілля з непідконтрольних територій Донбасу. Кабмін запровадив надзвичайні заходи у сфері енергетики.