Ілон Маск: двоє туристів полетять до Місяця у 2018 році

Копирайт изображения AFP

Приватна космічна компанія SpaceX оголосила, що планує організувати політ двох людей на Місяць.

Засновник і керівник компанії Ілон Маск уточнив, що пасажирами космічного корабля будуть не професійні астронавти.

За його словами, це приватні особи, які вирушать у політ як туристи. Вони вже зробили "значні фінансові інвестиції".

Керівник SpaceX відмовився назвати імена туристів, але зазначив, що вони знають один одного, проте "це не хтось із Голлівуду". Цього року вони пройдуть необхідну медичну перевірку. Після цього почнеться підготовка до польоту.

"Ця програма - можливість для людства повернутися в далекий космос уперше за останні 45 років", - вважає пан Маск.

Космічний корабель для цієї подорожі вже проходить випробування й цього року виконає перший непілотований політ.

Пан Маск підкреслив, що плани польоту на Місяць стали можливими завдяки співпраці SpaceX із NASA.

Копирайт изображения Reuters Image caption Космічний корабель Dragon 2 спочатку розробляла компанія SpaceX разом з NASA для доставки людей на Міжнародну космічну станцію

Перший політ космічного корабля буде без пілота, під час другого випробування - із командою на борту.

Ілон Маск визнає, що політ на Місяць - це ризикована справа, але запевняє, що майбутні туристи цілком усвідомлюють, на що вони наважуються.

"Звісно, вони не наївні, а ми, зі свого боку, будемо докладати всіх можливих зусиль, аби звести ризик до мінімуму. Але він не нульовий", - заявив Ілон Маск.

За задумом SpaceX, корабель із туристами на борту виконає політ навколо Місяця, але не буде на нього приземлятися.

Пан Маск розповів, що його компанія була готова забезпечити місце на кораблі астронавтам NASA, якби агентство виявило цікавість до такого польоту.

Востаннє люди літали на Місяць на початку 1970-х років. Пізніше місячну програму "Аполлон" закрили, бо вона вимагала великих вкладень.