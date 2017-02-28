Сенат США призначив міністром торгівлі "короля банкрутства"

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Сенат США більшістю голосів затвердив 79-річного мільярдера Уїлбура Росса головою міністерства торгівлі.

Сенатори-демократи не опиралися призначенню кандидата від президента Трампа, за пана Росса подали 72 голоси, проти - 27.

Уілбур Росс починав як фінансист у нью-йоркському офісі N M Rothschild & Sons, де працював консультантом. Там він зробив собі ім'я й отримав прізвисько "король банкрутств". На початку 1990-х він допоміг Дональду Трампу зберегти контроль над його трьома казино в Атлантік-Сіті, коли частина інвесторів спробувала витіснити майбутнього президента з цього бізнесу.

Його статки журнал Forbes оцінює у 2,5 мільярдів доларів. Пан Росс їх заробив скуповуючи активи компаній-банкрутів, пізніше реструктурував, а потім продавав із великою для себе вигодою.

Зі студентських років Уілбур Росс був прихильником Демократичної партії, входив до її керівництва, а за президента Білла Клінтона брав участь у роботі ради директорів американсько-російського фонду TUSRIF, який заснував уряд США для приватних інвестицій у російську економіку.

Політичні погляди Уїлбура Росса змінилися на початку 2010-х років. Він став спонсорувати кандидатів і організації Республіканської партії, підтримав Дональда Трампа на президентських виборах. Пізніше він вступив у партію й у листопаді 2016 року пан Трамп запропонував йому увійти в новий кабінет міністрів.

На початку лютого Дональд Трамп публічно звинуватив конгресменів-демократів у тому, що уряд не може працювати, бо сенат затягує розгляд його кандидатур.

У новому уряді мають затвердити ще сім кандидатур.