Назвали головного винуватця плутанини із "Оскаром"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час церемонії нагородження представники PriceWaterhouseCoopers передають ведучим конверти із іменами переможців

Головним винуватцем плутанини на церемонії нагород Американської кіноакадемії назвали керуючого партнера PriceWaterhouseCoopers Браяна Куллінана.

Згідно із заявою, оприлюдненою компанією, яка вже багато років підраховує голоси кіноакадемії, Куллінан переплутав конверти із іменами переможців, а коли помилка виявилася, він та його колега Марта Руїз діяли недостатньо швидко, аби виправити ситуацію.

Під час церемонії цьогорічного "Оскара" стався великий конфуз: замість "Місячного сяйва" кращим фільмом 2017 року помилково оголосили мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Помилку виправили, але багато хто і досі питає, як подібне могло статися?

Дві людини - представники аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers - підраховують голоси і заздалегідь знають переможців.

Кожен з них має повний набір карток, на яких записані імена переможців, - на випадок, якщо з одним із конвертів щось станеться.

Під час церемонії представники PriceWaterhouseCoopers стоять по обидва боки сцени і передають конверти ведучим перед кожною номінацією.

Після того, як Емма Стоун отримала "Оскара" у номінації "Найкраща актриса", другий аналогічний конверт помилково отримав ведучий Уоррен Бітті, який саме мав оголосити переможця у категорії "Найкращий фільм".

PriceWaterhouseCoopers бере на себе повну відповідальність за серію помилок і порушень встановлених протоколів під час церемонії вручення "Оскарів із заяви компанії

"PriceWaterhouseCoopers бере на себе повну відповідальність за серію помилок і порушень встановлених протоколів під час церемонії вручення "Оскарів", - йдеться у заяві компанії.

"Браян Куллінан помилково передав ведучим резервний конверт у номінації "Найкраща актриса" замість конверту за найкращий фільм", - пояснюється у заяві.

Пан Куллінан працює у PricewaterhouseCoopers впродовж 20 років.

Як написано у його Twitter, він також відповідає за підрахунок голосів та збереження таємниці результатів голосування за переможців премії "Оскар".