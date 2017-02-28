Копирайт изображения AFP Image caption У мерії кажуть, що інфраструктуру Києва подекуди не ремонтували впродовж десятків років

Усі шляхопроводи та мости Києва перевірять і визначать їхній технічний стан - про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Цю заяву він зробив після того, як напередодні ввечері у Києві частково обвалився міст на Шулявському шляхопроводі - важливій транспортній артерії міста.

Київський голова додав, що рух на місці аварії відкриють в обмеженому режимі.

Після перевірки мостів та інших об'єктів інфраструктури української столиці влада ухвалюватиме рішення щодо подальших робіт і режиму їхньої експлуатації.

Він втомився від часу Віталій Кличко, Мер Києва

"І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури, та прибрати незаконні споруди", - додав він.

За словами пана Кличка, усі МАФи, встановлені під мостами, об'єктами транспортної інфраструктури та у підземних переходах, слід демонтувати, оскільки вони становлять потенційну загрозу.

Наприкінці минулого року він заявляв, що у Києві демонтували більше від половини незаконних МАФів.

Мер наголосив, що в Києві зношена інфраструктура, яку подекуди не ремонтували десятками років, і відновити її не можна одномоментно.

Аварійний вже давно

У понеділок ввечері зруйнувався і впав шматок відбійника моста Шулявського шляхопроводу, а також огорожа. Постраждав один із припаркованих під мостом легковиків.

Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Київська влада вважає, що з-під мостів слід прибрати усі МАФи

Через інцидент довелося змінити схему руху кількох тролейбусних маршрутів.

"Причиною руйнування є корозія бетону консолі. З метою уникнення аварійних ситуацій під час подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів", - заявив у вівторок міський голова.

За словами Віталія Кличка, шляхопровід невдовзі мають відкрити для руху, проте мостом обмежать проїзд великовагового транспорту, а також звузять проїжджу частину на 70 сантиметрів з обох боків.

Шулявський шляхопровід: довжина - понад 400 метрів, ширина - 16-21 метр

рух мостом відкрили у 1964

на початку 1980-их міст реконструювали

2006 і 2007 - пожежі під мостом

У зв'язку з аварією він також звільнив свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака та голову Солом'янського району Максима Шкура.

Рух мостом Шулявського шляхопроводу відкрили у 1964 році. На початку 1980-их міст реконструювали. Упродовж 2000-их на ринку під мостом кілька разів спалахували пожежі, що суттєво пошкодили його опори. Внаслідок однієї із таких у 2007 році міст втратив 30% несучої здатності.

Тоді рух Шулявським мостом також обмежували, його почали називати аварійним і встановили під ним металічні підпорки, які стоять і досі.

У 2013-му тодішній міський голова Олександр Попов заявляв, що реконструювати шляхопровід мали б у 2015 році. Проект оцінювали у 400 мільйонів гривень. Таких коштів у бюджеті Києва не було.

При цьому Віталій Кличко стверджує, що міст не був аварійним.

"Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що було порушено норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа", - додав мер Києва.

Він наголосив, що Шулявський шляхопровід мали планово ремонтувати цього року: "І ми зробимо це. Також заплановано капітальний ремонт Повітрофлотського шляхопроводу та дороги на проспекті".