Обвал на Шулявці: Кличко обіцяє перевірити мости Києва
Усі шляхопроводи та мости Києва перевірять і визначать їхній технічний стан - про це заявив мер столиці Віталій Кличко.
Цю заяву він зробив після того, як напередодні ввечері у Києві частково обвалився міст на Шулявському шляхопроводі - важливій транспортній артерії міста.
Київський голова додав, що рух на місці аварії відкриють в обмеженому режимі.
Після перевірки мостів та інших об'єктів інфраструктури української столиці влада ухвалюватиме рішення щодо подальших робіт і режиму їхньої експлуатації.
"І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури, та прибрати незаконні споруди", - додав він.
За словами пана Кличка, усі МАФи, встановлені під мостами, об'єктами транспортної інфраструктури та у підземних переходах, слід демонтувати, оскільки вони становлять потенційну загрозу.
Наприкінці минулого року він заявляв, що у Києві демонтували більше від половини незаконних МАФів.
Мер наголосив, що в Києві зношена інфраструктура, яку подекуди не ремонтували десятками років, і відновити її не можна одномоментно.
Аварійний вже давно
У понеділок ввечері зруйнувався і впав шматок відбійника моста Шулявського шляхопроводу, а також огорожа. Постраждав один із припаркованих під мостом легковиків.
Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася.
Через інцидент довелося змінити схему руху кількох тролейбусних маршрутів.
"Причиною руйнування є корозія бетону консолі. З метою уникнення аварійних ситуацій під час подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів", - заявив у вівторок міський голова.
За словами Віталія Кличка, шляхопровід невдовзі мають відкрити для руху, проте мостом обмежать проїзд великовагового транспорту, а також звузять проїжджу частину на 70 сантиметрів з обох боків.
У зв'язку з аварією він також звільнив свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака та голову Солом'янського району Максима Шкура.
Рух мостом Шулявського шляхопроводу відкрили у 1964 році. На початку 1980-их міст реконструювали. Упродовж 2000-их на ринку під мостом кілька разів спалахували пожежі, що суттєво пошкодили його опори. Внаслідок однієї із таких у 2007 році міст втратив 30% несучої здатності.
Тоді рух Шулявським мостом також обмежували, його почали називати аварійним і встановили під ним металічні підпорки, які стоять і досі.
У 2013-му тодішній міський голова Олександр Попов заявляв, що реконструювати шляхопровід мали б у 2015 році. Проект оцінювали у 400 мільйонів гривень. Таких коштів у бюджеті Києва не було.
При цьому Віталій Кличко стверджує, що міст не був аварійним.
"Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що було порушено норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа", - додав мер Києва.
Він наголосив, що Шулявський шляхопровід мали планово ремонтувати цього року: "І ми зробимо це. Також заплановано капітальний ремонт Повітрофлотського шляхопроводу та дороги на проспекті".