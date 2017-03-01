Росія: обшукали правозахисницю Свєтову і забрали документи й телефони
Під час обшуку у російської правозахисниці і журналіста Зої Свєтової вилучили Ipad, робочі документи, старі флеш-карти і телефони.
Обшук тривав понад 10 годин.
За словами пані Свєтової, оперативники змусили її відкрити двері обманом - один із них заявив, що приніс їй повістку на допит.
Крім того, правозахисниця розповіла, що обшук проводили не лише співробітники Слідчого комітету, шість із восьми людей були із ФСБ.
У СК заявили, що обшук пов'язаний із розслідуванням справи ЮКОСа.
"У рамках кримінальної справи слідство отримало інформацію про зберігання у Зої Свєтової документів, що свідчать про обставини переведення в Російську Федерацію і подальшого витрачання коштів, які раніше викрав Михайло Ходорковський і його співучасники", - зазначили у відомстві.
Слідчі зазначили, що обшук не був пов'язаний із професійною або правозахисною діяльністю Свєтової, а спрямований "лише на перевірку обставин легалізації коштів".
Пані Свєтова заявила, що не вірить у версію СК. На її думку, оперативників цікавила саме її правозахисна діяльність.
Свєтова співпрацює із "Відкритої Росією" - громадською організацією, яку заснували акціонери нафтової компанії ЮКОС і приватні особи.
Правління "Відкритої Росії" очолює колишній керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський.