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Під час обшуку у російської правозахисниці і журналіста Зої Свєтової вилучили Ipad, робочі документи, старі флеш-карти і телефони.

Обшук тривав понад 10 годин.

За словами пані Свєтової, оперативники змусили її відкрити двері обманом - один із них заявив, що приніс їй повістку на допит.

Крім того, правозахисниця розповіла, що обшук проводили не лише співробітники Слідчого комітету, шість із восьми людей були із ФСБ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після повідомлення про обшуки до Зої Свєтової приїхали громадські діячі: правозахисники Олександр Подрабінек, Лев Пономарьов і журналіст Ілля Красильщик

У СК заявили, що обшук пов'язаний із розслідуванням справи ЮКОСа.

"У рамках кримінальної справи слідство отримало інформацію про зберігання у Зої Свєтової документів, що свідчать про обставини переведення в Російську Федерацію і подальшого витрачання коштів, які раніше викрав Михайло Ходорковський і його співучасники", - зазначили у відомстві.

Слідчі зазначили, що обшук не був пов'язаний із професійною або правозахисною діяльністю Свєтової, а спрямований "лише на перевірку обставин легалізації коштів".

Пані Свєтова заявила, що не вірить у версію СК. На її думку, оперативників цікавила саме її правозахисна діяльність.

Свєтова співпрацює із "Відкритої Росією" - громадською організацією, яку заснували акціонери нафтової компанії ЮКОС і приватні особи.

Правління "Відкритої Росії" очолює колишній керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський.