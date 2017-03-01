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Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон від правих заявив, що він продовжить боротьбу, попри те, що суд почав щодо нього розслідування.

Протягом декількох тижнів він відкидав, що його дружині платили за роботу, якої вона не робила.

Пана Фійона викликають у судово-прокурорські органи 15 березня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пенелопа Фійон

"Це вбивство з політичних мотивів", - поскаржився пан Фійон.

Хто такий Франсуа Фійон?

Колишній прем'єр-міністр під час президентства Ніколя Саркозі. Його обрали наприкінці минулого року в національних праймеріз від республіканців, за яких голосує чотири мільйони виборців.

Раніше він був фаворитом у президентській гонці, але потім у сатиричному виданні Le Canard Enchaine з'явилася історія про "фальшиві робочі місця".

В опитуваннях громадської думки він займняв третє місце: після ультраправого лідера Національного фронту (FN) Марін Ле Пен і центриста Еммануеля Макрона.

Його виступи супроводжувалися гучними протестами, і він звинувачував уряд в цьому.

Що він зробив не так?

Пан Фійон опинився у центрі скандалу після повідомлень, що його дружина Пенелопа буцімто роками отримувала великі суми коштів на фіктивному робочому місці в парламенті і їй платили сотні тисяч євро.

Сім'я відкидала ці закиди. Франсуа Фійон наполягає на тому, що його дружина справді працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату в 7 тисяч євро.

Пізніше французькі прокурори розширили розслідування, включивши у нього виплати, які одержували двоє дітей кандидата.

Назка політиків уже закликала пана Фійона відмовитися від участі в перегонах.

Його позиції похитнулися ще більше, коли французьке телебачення повідомило, що покаже частину інтерв'ю його дружиною від 2007 року, в якому вона розповіла британським ЗМІ, що ніколи не працювала помічницею чоловіка.