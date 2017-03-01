Джонсон пропонує провести конференцію про Україну в Лондоні

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Державний секретар у закордонних справах Великої Британії Борис Джонсон запропонував провести у Лондоні конференцію щодо України.

Про це стало відомо під час його зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом.

"Ми допоможемо вам ... переконатися, що світ знає про те, що робить Україна і що вона на правильному шляху. Тому ми пропонуємо провести конференцію з українського питання в Лондоні в липні", - цитують пана Джонсона "Українські новини".

Пан Гройсман подякував за цю ідею. "Це дуже гарна подія, і ми вже розпочинаємо до неї готуватися, щоб на належному рівні представити хід реформ в Україні", - сказав він.

Пан Джонсон також висловив думку, що не можна допустити продовження російської агресії щодо України.