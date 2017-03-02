Через обвал на Шулявці звільнився керівник Київавтодору

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Через аварію на Шулявському шляхопроводі заяву на звільнення написав керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації на офіційному сайті.

Віталій Кличко також заявив, що ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та голови Солом'янського району. Вони вже подали заяви на звільнення.

"Бо кандидатури заступників вношу я, вони є членами моєї команди. І якщо чиновник не справляється, я визнаю це і звільняю його! Заради того, щоб місто ефективно працювало, треба визнавати й виправляти помилки", - цитує прес-служба мера столиці.

У понеділок ввечері зруйнувався і впав шматок відбійника моста Шулявського шляхопроводу, а також огорожа. Постраждав один із припаркованих під мостом легковиків.