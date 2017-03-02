Через обвал на Шулявці звільнився керівник Київавтодору
Через аварію на Шулявському шляхопроводі заяву на звільнення написав керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.
Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації на офіційному сайті.
Віталій Кличко також заявив, що ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та голови Солом'янського району. Вони вже подали заяви на звільнення.
"Бо кандидатури заступників вношу я, вони є членами моєї команди. І якщо чиновник не справляється, я визнаю це і звільняю його! Заради того, щоб місто ефективно працювало, треба визнавати й виправляти помилки", - цитує прес-служба мера столиці.
У понеділок ввечері зруйнувався і впав шматок відбійника моста Шулявського шляхопроводу, а також огорожа. Постраждав один із припаркованих під мостом легковиків.