Слідчі назвали причину катастрофи на авіашоу "Шорхем"

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Причиною катастрофи вінтажного літака на британському авіашоу "Шорхем" стала помилка пілота і неефективні заходи із захисту публіки.

Такі результати розслідування інциденту, який забрав життя 11 людей.

22 серпня 2015 року літак Hawker Hunter упав на автомобільне шосе. 13 людей, включно з пілотом, отримали поранення.

Літак врізався в автомобілі, які загорілися.

52-річний пілот Енді Гілл перебуває під слідством.

У своєму фінальному звіті щодо катастрофи, відомство з розслідування авіаційних інцидентів назвало низку проблем.

"Літак упав, бо на верхівці акробатичного маневру перебував надто низько, аби його завершити", - сказано у звіті.