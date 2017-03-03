Найвідомішого браконьєра Африки ув'язнили на 12 років

Копирайт изображения AP

У Танзанії засудили до 12-ти років позбавлення волі одного з найвідоміших браконьєрів Африки Боніфаса Метью Меліенго.

Він багато разів уникав арешту, але зрештою у жовтні його схопили.

Чоловік отримав прізвисько "Шетані", що в перекладі з суахілі означає "диявол".

За повідомленнями, у нього виявили 118 слонячих бивнів на суму майже 900 тисяч доларів.

Шетані став предметом нещодавно знятого документального фільму "Гра у слонову кістку" (The Ivory Game), продюсером якого є голлівудський актор Леонардо Ді Капріо.