Копирайт изображения AP Image caption Китайська армія є найбільш чисельною у світі

Китай у 2017 році збирається збільшити свій військовий бюджет одразу на 7%. ‎

Таку заяву китайська влад зробила напередодні щорічних Всекитайських зборів народних ‎представників - і всього через кілька днів після аналогічної заяви президента США Дональда ‎Трампа про наміри збільшити витрати на американську армію.‎

Пекін вже другий рік поспіль збільшує витрати на військо. Відтак у 2017 році військовий бюджет ‎країни складе 1,3% ВВП, заявила речниця китайського уряду Фу Ін.‎

‎"Щороку ми складаємо військовий бюджет із урахуванням економічного розвитку Китаю і ‎наших потреб. Цього року військовий бюджет виросте приблизно на 7% і складе 1,3% від ВВП", ‎‎- заявила вона на прес-конференції.‎

‎"Посилення наших можливостей іде на користь збереженню миру й безпеки у регіоні, а не ‎навпаки", - додала вона.‎

Військовий бюджет Китаю займає друге місце у світі після США. У вересня 2015 року лідер КНР ‎Сі Цзіньпін оголосив, що країна до кінця 2017 року скоротить чисельність своїх збройних сил на ‎‎300 тисяч осіб. Попри це, китайська армія залишається найбільшою у світі - її чисельність ‎складає 2 млн людей.‎

У 2016 році витрати Китаю на армію зросли на 7,6% і склали 146 млрд доларів. У 2015 році на ‎оборону виділили 135 млрд доларів.‎

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити витрати на ‎американську армію на 10%.‎