Китай збільшить витрати на армію на 7%
Китай у 2017 році збирається збільшити свій військовий бюджет одразу на 7%.
Таку заяву китайська влад зробила напередодні щорічних Всекитайських зборів народних представників - і всього через кілька днів після аналогічної заяви президента США Дональда Трампа про наміри збільшити витрати на американську армію.
Пекін вже другий рік поспіль збільшує витрати на військо. Відтак у 2017 році військовий бюджет країни складе 1,3% ВВП, заявила речниця китайського уряду Фу Ін.
"Щороку ми складаємо військовий бюджет із урахуванням економічного розвитку Китаю і наших потреб. Цього року військовий бюджет виросте приблизно на 7% і складе 1,3% від ВВП", - заявила вона на прес-конференції.
"Посилення наших можливостей іде на користь збереженню миру й безпеки у регіоні, а не навпаки", - додала вона.
Військовий бюджет Китаю займає друге місце у світі після США. У вересня 2015 року лідер КНР Сі Цзіньпін оголосив, що країна до кінця 2017 року скоротить чисельність своїх збройних сил на 300 тисяч осіб. Попри це, китайська армія залишається найбільшою у світі - її чисельність складає 2 млн людей.
У 2016 році витрати Китаю на армію зросли на 7,6% і склали 146 млрд доларів. У 2015 році на оборону виділили 135 млрд доларів.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити витрати на американську армію на 10%.