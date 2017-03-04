Шварценеггер і Трамп знову посперечалися через телешоу

Копирайт изображения AFP Image caption Колеги по Республіканській партії останнім часом не можуть знайти спільну мову

Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice ("Зірка-підмайстер") у черговий раз стали причиною протиріч між колишнім ведучим програми Дональдом Трампом і її недавнім обличчям Арнольдом Шварценеггером: президент стверджував, що актора звільнили з передачі, на що той іронічно відповів у Twitter.

"Арнольд Шварценеггер не по своїй волі покидає "Підмайстра", його вигнали за погані (жалюгідні) рейтинги, але це не я [звільнив]. Сумний кінець великого шоу", - стверджував Дональд Трамп.

"Вам треба подумати, щоб найняти нового учасника жартів і фактчекера", - відповів актор та екс-губернатор Каліфорнії.

Це не перша перепалка Шварценеггера і Трампа: місяць тому президент вже пред'являв акторові претензії через падіння рейтингів шоу - під час урочистого сніданку в Білому домі, де Дональд Трамп закликав гостей "молитися за Арнольда".

У відповідь Шварценеггер запропонував главі держави помінятися місцями: "Ви повертаєтесь на телебачення, якщо вже ви такий експерт по рейтингам. А я беруся за вашу роботу, щоб люди змогли знову спокійно спати".

У телешоу The Celebrity Apprentice беруть участь знаменитості, які прагнуть зібрати якомога більше коштів на потреби будь-якої благодійної організації.

У грудні Дональ Трамп написав у Twitter, що він присвятить "нуль часу" новому, 15-му, сезону цієї передачі, переклавши обов'язки ведучого на Арнольда Шварценеггера.

Цифри підтверджують зниження популярності шоу: в січні 2004 року один епізод шоу подивилися 18,5 млн осіб, а дебют зірки бойовиків у січні 2017 року зацікавив трохи менше 4 млн телеглядачів.

Трамп був ведучим програми з 2008 по 2015 рік, проте влітку минулого року телеканал розірвав контракт з ним через скандальні заяви про мексиканських мігрантів, які республіканець зробив на початку своєї президентської кампанії.