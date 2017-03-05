На Донбасі загинув український військовий

Копирайт изображения UNIAN

За минулу добу 4 березня бойовики здійснили 110 обстрілів, десятеро українських військових поранені, двоє травмовані, один загинув. Про це повідомили у штабі АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Богданівку, Мар'їнку, Новотроїцьке та Водяне. Зі стрілецької зброї та гранатометів - Гнутове, Водяне, та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке, Мар'їнку, Водяне і Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.

На луганському напрямку стріляли з артилерії, мінометів різних калібрів. ПТРК неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери - по Станиці Луганській (в районі ділянки розведення). По Валуйському вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку танк та міномети різних калібрів бойовики неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам'янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї - Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.