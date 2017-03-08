США: поїзд врізався в автобус
В американському штаті Міссісіпі поїзд зіткнувся з автобусом. Загинули четверо людей.
Десятки отримали поранення.
Трагедія сталася в місті Білоксі округу Гаррісон: товарний поїзд врізався в автобус і майже 100 метрів тягнув його по залізничному полотну.
Швидкість поїзда в момент зіткнення була відносно невисокою, інакше жертв могло бути значно більше.
Як повідомив представник місцевої поліції, автобус, що їхав із Техасу, з нез'ясованих причин застряг на рейках.
У ньому автобусі були близько 50 пасажирів - переважно літні люди.
За словами одного з очевидців, в момент аварії вони намагалися вийти з автобуса.