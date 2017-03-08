Українку в ОАЕ затримали через вагітність

Копирайт изображения Culverwell family Image caption Ірина з нареченим

Українку і її нареченого з Південної Африки затримали в Об'єднаних Арабських еміратах за позашлюбний секс. Жінка була вагітна, повідомляють родичі пари.

27-річну Ірину Ногай і 29-річного Емліна Калвервелля затримали після візиту до лікаря.

Жінка відчувала біль у животі і звернулась до медичного центру. Лікар встановив вагітність і повідомив представників влади.

Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ.

Мати пана Калвервелля просить звільнити сина і його наречену. За її словами, єдине в чому вони винні - це кохання. Заручини у пари були в січні.

Міністр закордонних справ Південної Африки заявив, що не має змоги допомогти парі, оскільки справа стосується внутрішнього закону ОАЕ, повідомляє News24.

Уряд Південної Африки порадив парі отримати юридичну допомогу, розповіла кореспондент ВВС у Йоганнесбурзі Пумза Філхані.

Уряд ОАЕ ще не прокоментував цей випадок.

За повідомленнями, пару затримали ще в січні. Інформація про це з'явилася лише зараз.

Пан Калвервелл працював в ОАЕ п'ять років.

Його мати Лінда розповіла News24, що намагається отримати інформацію від них. Вона хвилюється за стан нареченої сина.

Парі ще не пред'явили звинувачення, оскільки влада продовжує перевірку, додала пані Калвервелл.

Якщо їхню провину доведуть, їм може загрожувати тривале тюремне ув'язнення.