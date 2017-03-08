Пентагон звинуватив Росію у розгортанні крилатих ракет

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Росія розгорнула крилаті ракети наземного базування, порушивши "дух і букву" договору про ракети середньої і меншої дальності. Москва зробила це, щоб створити загрозу для НАТО, заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Пол Сельва.

"Ця система є ризиком для більшості наших об'єктів в Європі, і ми вважаємо, що росіяни навмисно розгорнули її, щоб створити загрозу для НАТО і об'єктів в зоні відповідальності НАТО", - сказав генерал Сельва, виступаючи на слуханнях в конгресі США в середу.

Це перша публічна заява американських військових про розгортання таких ракет, зазначає агентство Reuters. При цьому представник Пентагону не уточнив, чи несуть ці ракети ядерні боєголовки.

В середині лютого газета New York Times писала, що Росія "таємно" розгорнула крилаті ракети і тим самим порушила російсько-американський договір про РСМД, який підписали в грудні 1987 року у Вашингтоні президент СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган.

Договір зобов'язує не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1 тис. км до 5,5 тис. Км) і меншої дальності (від 500 км до 1 тис. км).

Як повідомляла New York Times, розгорнули два ракетних дивізіони. Газета посилалася на джерела в Білому домі.

Дональд Трамп пізніше пообіцяв підняти питання про ймовірне порушення договору про РСМД, коли у нього відбудеться зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Коментуючи ці повідомлення, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наполягав, що Росія продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Пан Пєсков при цьому підкреслював, що поки "ніхто офіційно не звинувачував Росію в порушенні РСМД".

Раніше США також звинувачували Росію в порушенні цього договору.