У Португалії знайшли найдавніші яйця крокодилів

Копирайт изображения Octávio Mateus Image caption Яйця крокодилів дуже добре збереглися

Найдавніші яйця крокодилів, відомі досі науці, виявили у скелях на заході Португалії.‎

Вони настільки добре збереглися, що дали науковцям уявлення про самицю крокодила, яка ‎відклала їх 152 мільйони років тому.‎

Наприклад, вчені дійшли висновку, що доісторичний предок крокодила був два метри ‎завдовжки.‎

‎"Факт того, що вони належать до пізнього юрського періоду, робить ці яйця найстарішими ‎крокодилячими яйцями із досі виявлених", - заявив Жуан Руссо із Нового університету ‎Лісабона.‎

‎"Ця знахідна із Португалії розширює знання цього виду яєць на приблизно 40 мільйонів ‎років", - додав він.‎‎

Вважається, що крокодили з'явилися на планеті близько 200 мільйонів років тому. Сьогодні ‎їхні нащадки розселені по всьому світу.‎

Палеонтологи вважають, що знайдені яйця належать давньому видові, близькому до ‎нинішніх крокодилів.‎

‎"Викопні рештки кажуть там, що крокодили і їхні родичі (що формували більшу групу ‎крокодилоподібних) були набагато більш різноманітними у минулому, із різними харчовими ‎звичками, розподілом екологічних ніш і морфологією", - пояснив пан Руссо.‎

Крокодилячі кістки як викопні рештки трапляються науковцям доволі часто, чого не скажеш ‎про їхні яйця - це доволі рідкісна знахідка.‎

Копирайт изображения Octávio Mateus Image caption Печери, де виявили крокодилячі яйця

Яйця знайшли упродовж кількох років розкопок неподалік села Лурінха, на північ від ‎Лісабона. Їх виявили у кількох кладках, відтак вчені вважають, що яйця могли належати ‎кільком видам.‎

Вони дивовижно сході до яєць сучасних крокодилів, що дозволяє зробити висновок, що ‎крокодилячі яйця не надто змінилися упродовж 150 мільйонів років.‎

Цікаво, що ці крокодилячі яйця виявили у гнізді динозавра. Чому так - для науковців ‎залишається таємницею. Сьогоднішні крокодили - хижаки, проте у минулому великі ‎динозаври знаходилися над ними у харчовому ланцюжку.