У Португалії знайшли найдавніші яйця крокодилів
Найдавніші яйця крокодилів, відомі досі науці, виявили у скелях на заході Португалії.
Вони настільки добре збереглися, що дали науковцям уявлення про самицю крокодила, яка відклала їх 152 мільйони років тому.
Наприклад, вчені дійшли висновку, що доісторичний предок крокодила був два метри завдовжки.
"Факт того, що вони належать до пізнього юрського періоду, робить ці яйця найстарішими крокодилячими яйцями із досі виявлених", - заявив Жуан Руссо із Нового університету Лісабона.
"Ця знахідна із Португалії розширює знання цього виду яєць на приблизно 40 мільйонів років", - додав він.
Вважається, що крокодили з'явилися на планеті близько 200 мільйонів років тому. Сьогодні їхні нащадки розселені по всьому світу.
Палеонтологи вважають, що знайдені яйця належать давньому видові, близькому до нинішніх крокодилів.
"Викопні рештки кажуть там, що крокодили і їхні родичі (що формували більшу групу крокодилоподібних) були набагато більш різноманітними у минулому, із різними харчовими звичками, розподілом екологічних ніш і морфологією", - пояснив пан Руссо.
Крокодилячі кістки як викопні рештки трапляються науковцям доволі часто, чого не скажеш про їхні яйця - це доволі рідкісна знахідка.
Яйця знайшли упродовж кількох років розкопок неподалік села Лурінха, на північ від Лісабона. Їх виявили у кількох кладках, відтак вчені вважають, що яйця могли належати кільком видам.
Вони дивовижно сході до яєць сучасних крокодилів, що дозволяє зробити висновок, що крокодилячі яйця не надто змінилися упродовж 150 мільйонів років.
Цікаво, що ці крокодилячі яйця виявили у гнізді динозавра. Чому так - для науковців залишається таємницею. Сьогоднішні крокодили - хижаки, проте у минулому великі динозаври знаходилися над ними у харчовому ланцюжку.