В ОАЕ зняли звинувачення з українки за позашлюбний секс

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Влада Об'єднаних Арабських Еміратів зняла звинувачення у позашлюбному сексі з громадянина ПАР Емліна Калвервелла та його української нареченої Ірини Ногай.

29-річного Калвервелла і 27-річну Ногай затримали після того, як дівчина поскаржилася лікареві на болі в животі.

Медик визначив, що вона вагітна.

Після того, як молоді люди не змогли надати свідоцтво про шлюб, їх арештували в лікарні за позашлюбний секс, який в ОАЕ вважають незаконним.

Батьки арештованих попросили владу країни звільнити пару.

Батько Емліна Калвервела розповів Mail Online, що спочатку дуже зрадів новині про те, що у нього народиться онук, та потім - дуже злякався за сина.

"Замість того, щоб готуватися до першого сімейного весілля і народження першого онука, ми відчуваємо хвилювання і стрес ... Ми можемо думати тільки про те, як витягти їх звідти", - сказав він.

Мати пана Калверела раніше відзначала, що "єдине, що вони зробили не так, - це закохалися одне в одного".

Емлін Калвервел працював в Об'єднаних Арабських Еміратах останні п'ять років і почав зустрічатися з Іриною Ногай у 2014 році.