ООН заявила про наймасштабнішу гуманітарну кризу з 1945 року

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Організація Об'єднаних Націй заявила про те, що світ знаходиться на порозі наймасштабнішої гуманітарної кризи з 1945 року.

За даними ООН, більш ніж 20 млн людей в чотирьох країнах - Ємені, Південному Судані, Сомалі та Нігерії - загрожує голод.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О'Брайена, якщо не вжити термінових заходів, складна гуманітарна ситуація в цих країнах стане катастрофічною.

"Без колективних і скоординованих зусиль глобального масштабу, люди [в цих країнах] просто помруть від голоду", - заявив пан О'Брайен.

За його словами, щоб уникнути катастрофи, потрібно доставити в названі країни гуманітарну допомогу на суму в 4,4 млрд доларів до липня цього року.

"З початку року ми зіткнулися з найбільшою з моменту створення ООН гуманітарною кризою", - підкреслив представник організації.

На тлі збройних конфліктів гуманітарна ситуація в Сомалі, Ємені та Південному Судані за останні роки значно погіршилася.

Погіршення ситуації в Нігерії пов'язано з активністю радикальних ісламістів та зіткненнями на релігійному ґрунті.

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У січні Стівен О'Брайен заявляв, що військовий конфлікт в Ємені може стати причиною найбільшого за своїми масштабами голоду.

У своєму виступі на засіданні Ради Безпеки, він підкреслив, що близько 10 млн жителів Ємену (з них більше двох мільйонів - діти) відчувають нестачу продуктів харчування, багато з них перебувають на межі голодної смерті.

Наприкінці лютого ООН вперше за останні шість років оголосила про ситуацію масового голоду. Тоді це стосувалося ситуації в кількох районах Південного Судану.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 100 тисяч жителів цієї країни можуть загинути найближчим часом, якщо в країну не почне надходити гуманітарна допомога в достатніх обсягах.