Сім черниць сфотографували на станції метро Seven Sisters

Копирайт изображения BEN PATEY / SWNS

Пасажир сфотографував сім черниць на станції метро Seven Sisters в Лондоні, коли проїжджав повз зупинку.

Бену Пейті 33, він їхав у потязі, коли побачив сім сестер, які чекали на платформі.

Виданню Express він повідомив, що зробив фото, коли їхав додому: "Я хотів пересвідчитися. Це був один із тих дивних, але кумедних моментів".

Вважають, що тунель і надземну станцію неподалік від Тоттенхема, назвали в честь шести в'язів, які декілька сторіч тому посадили сестри.

Копирайт изображения TWITTER Image caption Користувачі кажуть, що це диво.

Люди ділилися фото у соціальних медіа. Один чоловік сказав, що він надзвичайно зрадів через те, що побачив.

Але в інших користувачів виникли сумніви, чи дійсно на фотографії сім черниць. Дехто припускає, що їх вісім чи, навіть, дев'ять, бо деякі монахині не потрапили у кадр.