У Кремлі підтвердили, що Самойлова їздила в Крим

Копирайт изображения AP Image caption Дмитро Пєсков прокоментував заяви про те, що учасниця "Євробачення" від Росії Юлія Самойлова їздила виступати в анексований Крим

У Кремлі не вважають провокацією обрання співачки Юлії Самойлової для участі у пісенному ‎конкурсі "Євробачення". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитра ‎Пєскова.‎

‎"Я би взагалі не став вживати таких слів, як провокація, це вибір російського телеканалу, який ‎направляє туди учасника. Тому нічого провокаційного ми тут не бачимо", - заявив пан Пєсков ‎журналістам.‎

Він прокоментував інформацію про те, що Самойлова виступала у анексованому Криму, і ‎СБУ може не впустити її до України.‎

‎"У Криму бували всі, практично немає, напевне, людей, які не бували в Криму", - заявив він, ‎додавши, що Україна має дотримуватися правил "Євробачення".‎

Раніше стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у ‎Києві представить співачка Юлія Самойлова. ‎

Вона виконає пісню "Flame is Burning" ("Вогонь палає").‎ Співачка ‎пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.‎

Згідно із результатами жеребкування, росіянка виступить у другому півфіналі ‎конкурсу, що ‎відбудеться 11 травня у Києві.‎