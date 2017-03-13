У Кремлі підтвердили, що Самойлова їздила в Крим
У Кремлі не вважають провокацією обрання співачки Юлії Самойлової для участі у пісенному конкурсі "Євробачення". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитра Пєскова.
"Я би взагалі не став вживати таких слів, як провокація, це вибір російського телеканалу, який направляє туди учасника. Тому нічого провокаційного ми тут не бачимо", - заявив пан Пєсков журналістам.
Він прокоментував інформацію про те, що Самойлова виступала у анексованому Криму, і СБУ може не впустити її до України.
"У Криму бували всі, практично немає, напевне, людей, які не бували в Криму", - заявив він, додавши, що Україна має дотримуватися правил "Євробачення".
Раніше стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у Києві представить співачка Юлія Самойлова.
Вона виконає пісню "Flame is Burning" ("Вогонь палає"). Співачка пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.
Згідно із результатами жеребкування, росіянка виступить у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 11 травня у Києві.