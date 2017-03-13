Блокада на Донбасі: у штабі заявили про розгін протестувальників

Копирайт изображения ALEKSEY FILIPPOV Image caption Учасники блокади виступають проти торгівлі з непідконтрольними територіями

У Штабі блокади торгівлі на Донбасі заявляють, що українські силовики захопили їхній "редут" на залізничній станції Кривий Торець в селищі Щербинівка.

"Сьогодні ближче до обіду на редуті з'явилася велика група співробітників СБУ і КОРД. Начебто в рамках якихось антитерористичних заходів вони почали перевіряти документи, - розказав ВВС Україна очільник штабу блокади Сергій Акимович.

За його словами, усе закінчилося тим, що силовики затримали 30 людей, побивши декого із них, і відвезли до відділку поліції в Торецьку.

Інші "редути", за словами пана Акимовича, готуються до можливого силового розгону.

У СБУ поки що не коментують цю заяву.

Протестувальники блокують торгівлю вугіллям та іншими товарами з непідконтрольними територіями, виступаючи проти "торгівлі з окупантами".

Український уряд засуджує такі дії, заявляючи, що вони шкодять економіці України.