У Єгипті підняли з болота "статую фараона"

  • 13 березня 2017
A massive statue, that may be of pharaoh Ramses II, one of the country"s most famous ancient rulers, is pulled out of groundwater in a Cairo slum, Egypt, Monday, March 13, 2017 Копирайт изображения AP
Image caption Статую знайшли на пустирі між житловими районами, на місці, де колись була стародавня столиця Геліополіс

У Єгипті дістали з болота величезний кам'яний торс, який, можливо, є частиною статуї фараона Размеса ІІ, що правив 3000 років тому.

Минулого тижня на цьому самому місці підняли на поверхню гігантську голову цієї статуї та кілька інших фрагментів.

Уламки реліквії знайшли на північному сході Каїра поблизу храму Рамзеса ІІ, який був відомий також як Рамзес Великий. Тому експерти вважають, що статуя зображує саме його.

Antiquities workers cover the head of a massive statue, that may be of pharaoh Ramses II, one of the country"s most famous ancient rulers, which was found in groundwater in a Cairo slum, Egypt, Monday, March 13, 2017 Копирайт изображения AP
Image caption У четвер минулого тижня на поверхню дістали іншу частину статуї - велетенську голову
Egyptians look on as a crane lifts parts of a statue for restoration after it was unearthed at Souq al-Khamis district, at al-Matareya area, Cairo, Egypt, 13 March 2017 Копирайт изображения EPA
Image caption Частину торсу дістали в понеділок краном з глибоких заболочених вод
Egyptian workers stand as a statue is raised from the earth, that might be of revered Pharaoh Ramses II, who ruled Egypt over 3,000 years ago, at the Matariya area in, Cairo, Egypt 13 March 2017. Копирайт изображения Reuters
Image caption У Міністерстві старожитностей кажуть, що фрагменти статуї зберуть докупи і виставлять у каїрському музеї. Фахівці сподіваються, що зможуть з'єднати два найбільших шматки
An Egyptian worker stands beside the unearthed statue that might be of revered Pharaoh Ramses II who ruled Egypt over 3,000 years ago, at the Matariya area in Cairo, Egypt, March 13, 2017. Копирайт изображения Reuters
Image caption Фігура правителя висічена з кварциту
People watch as the crew unearth a statue that might be of revered Pharaoh Ramses II who ruled Egypt over 3,000 years ago, at the Matariya area in Cairo, Egypt, March 13, 2017 Копирайт изображения Reuters
Image caption Жителі району, в якому сталася ця знахідка, радісно вітали археологів. Один з провідних єгиптологів сказав, що якщо статуя виявиться оригінальним зображенням Рамзеса ІІ, а не однією з численних пізніших копій, ця знахідка матиме величезне значення
Egyptians look on as a crane lifts parts of a statue for restoration after it was unearthed at Souq al-Khamis district, at al-Matareya area, Cairo, Egypt, 13 March 2017 Копирайт изображения EPA
Image caption Вага фігури - три тонни. Її знайшла минулого тижня команда археологів з Єгипту й Німеччини. Розкопки закінчаться у вівторок

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