У Єгипті підняли з болота "статую фараона"

Копирайт изображения AP Image caption Статую знайшли на пустирі між житловими районами, на місці, де колись була стародавня столиця Геліополіс

У Єгипті дістали з болота величезний кам'яний торс, який, можливо, є частиною статуї фараона Размеса ІІ, що правив 3000 років тому.

Минулого тижня на цьому самому місці підняли на поверхню гігантську голову цієї статуї та кілька інших фрагментів.

Уламки реліквії знайшли на північному сході Каїра поблизу храму Рамзеса ІІ, який був відомий також як Рамзес Великий. Тому експерти вважають, що статуя зображує саме його.

Копирайт изображения AP Image caption У четвер минулого тижня на поверхню дістали іншу частину статуї - велетенську голову

Копирайт изображения EPA Image caption Частину торсу дістали в понеділок краном з глибоких заболочених вод

Копирайт изображения Reuters Image caption У Міністерстві старожитностей кажуть, що фрагменти статуї зберуть докупи і виставлять у каїрському музеї. Фахівці сподіваються, що зможуть з'єднати два найбільших шматки

Копирайт изображения Reuters Image caption Фігура правителя висічена з кварциту

Копирайт изображения Reuters Image caption Жителі району, в якому сталася ця знахідка, радісно вітали археологів. Один з провідних єгиптологів сказав, що якщо статуя виявиться оригінальним зображенням Рамзеса ІІ, а не однією з численних пізніших копій, ця знахідка матиме величезне значення