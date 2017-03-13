У Єгипті підняли з болота "статую фараона"
- 13 березня 2017
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У Єгипті дістали з болота величезний кам'яний торс, який, можливо, є частиною статуї фараона Размеса ІІ, що правив 3000 років тому.
Минулого тижня на цьому самому місці підняли на поверхню гігантську голову цієї статуї та кілька інших фрагментів.
Уламки реліквії знайшли на північному сході Каїра поблизу храму Рамзеса ІІ, який був відомий також як Рамзес Великий. Тому експерти вважають, що статуя зображує саме його.