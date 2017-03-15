Витік податкової декларації Трампа розлютив Білий дім

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Ведуча американського телеканалу MSNBC Рейчел Меддоу у вівторок пообіцяла оприлюднити в своїй програмі податкову декларацію Дональда Трампа за 2005 рік.

Пізніше під час ефіру програми показали дві сторінки, які, за твердженням телеканалу, і є цією декларацією.

Журналіст Девід Кей Джонстон, у якого телекомпанія взяла інтерв'ю, сказав, що отримав документи поштою від анонімного джерела.

Ще до виходу програми в ефір, але після заяви пані Меддоу Білий дім повідомив, що Дональд Трамп сплатив 38 млн доларів податків з 150 млн доларів доходу.

Жодних документів, які би підтверджували цю інформацію, не опублікували.

У Білому домі заявили, що як бізнесмен пан Трамп був зобов'язаний платити не більше податків, ніж вимагає закон, а MSNBC порушила закон, коли опублікувала документ.

Раніше Дональд Трамп відмовлявся оприлюднити свої податкові декларації. Зазвичай президенти США і кандидати в президенти оприлюднюють ці документи.

Під час передвиборчих дебатів у вересні минулого року кандидатка від Демократичної партії Гілларі Клінтон критикувала Дональда Трампа за "несплату федеральних податків з доходів". У свою чергу пан Трамп підтвердив, що робив списання збитків, що є легальним.

Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп пожертвує всю свою зарплату за рік на благодійність. Про це повідомив представник Білого дому Шон Спайсер. Зарплата американського президента становить 400 тис. доларів на рік.